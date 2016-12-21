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Savcıya saldıran DHKP-C’li teröristler yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Cumhuriyet Savcısı ’a Sultangazi’de silahlı saldırı düzenleyen 3 DHKP-C’li terörist gözaltına alınarak tutuklandı.

Savcıya saldıran DHKP-C’li teröristler yakalandı
Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayında nöbetten çıkan terör suçları savcısı 'ın aracına 7 Aralık 2016 saat 21.15 sıralarında TEM Sultangazi sapağı civarında seyir halindeyken ateş açılmıştı. Otomobile 3 kurşun isabet ederken savcı ve koruması saldırıyı yara almadan atlatmıştı. Silahlı saldırının ardından İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri araştırma başlattı.

Yapılan araştırmada, aynı istikamette hareket eden başka bir araçtan ateş açıldığı belirlendi. Kamera görüntüleri ve teknik çalışmada, saldırının DHKP-C örgütü üyelerince gerçekleştirildiği tespit edildi. Saldırıyı düzenleyenlerin kimlik ve adreslerinin deşifre edilmesinin ardından Terörle Mücadele Operasyon Timleri ve Özel Harekat Timleri operasyon düzenledi. Operasyonda, DHKP-C'li G.K, R.Ö ve U.G.A gözaltına alındı. 3 kişi emniyetteki sorgularının ardından çıkarıldıkları adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Savcı Evliya Çalışkan, Hrant Dink cinayeti, Tahşiye Kumpası davasının görüldüğü terör ihtisas mahkemesi İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bir süre duruşma savcısı olarak görev yapmıştı.
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  • 21 Aralık 2016, Çarşamba 18:16
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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werner werner

TERÖRISTLERI AF ETMEK OLMAZ BUNLAR TÜRKIYEYI RAHATSIZ EDERLER ONUN ICIN TOPRAKTAN GELDILER TOPRAGA GIRSINLER BUNLARA YANDASLIK YAPAN AVUKAT ADI ALTINDAKI TERÖRISTLERI DE UNUTMAYALIM

Aynı Görüşte misiniz?
evet6
hayır1
cevapla 21.12.2016 20:29
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