Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen'in annesi Makbule Dilmen hayatını kaybetti. Şeker ve tansiyon hastası olan ve bir süredir yoğun bakımda tutulan Makbule Dilmen'in cenazesi yarın Aydın'ın Nazilli İlçesi'ndeki Koca Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
Rıdvan Dilmen'in acı günü
Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen'in annesi Makbule Dilmen hayatını kaybetti.
Etiketler: Rıdvan Dilmen , Makbule Dilmen
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