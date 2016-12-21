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'in acı günü

Ünlü futbol yorumcusu 'in annesi hayatını kaybetti.

Rıdvan Dilmenin acı günü

Futbol yorumcusu 'in annesi hayatını kaybetti. Şeker ve tansiyon hastası olan ve bir süredir yoğun bakımda tutulan Makbule Dilmen'in cenazesi yarın Aydın'ın Nazilli İlçesi'ndeki Koca Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
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  • 21 Aralık 2016, Çarşamba 19:33
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