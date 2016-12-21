Pitbull dehşeti

Karabük'te yaşayan Aygül Yaka, 7 yaşındaki oğlu Onur ile birlikte evden çıktı. Bu sırada genç kadın, Pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Yaka'nın taş atarak kurtulduğu köpek, bu kez çağlık atarak apartmana kaçan Onur'u kolundan yakalayıp ısırdı. Saldırgan köpek, çocuğun kolunu bir türlü bırakmadı. Oğlunun çığlık seslerini duyunca dışarı çıkan baba Şaban Yaka, köpeğin üzerine atlayarak çocuğunu kurtardı. Kolundan yaralanan Onur, hastanede tedaviye alındı. Yaka ailesi, köpeğin sahibi O.G.'den şikayetçi oldu. Köpeğin saldırısına uğrayan Onur ise "Ölüyorum sandım. Çok korktum" diye konuştu.