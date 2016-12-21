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Ömürlük kazak!

Eşinden boşanmak istemeyen koca, İstanbul Adalet Sarayı’nda a kalkıştı. Güvenlik güçleri, korkuluklardan kendisini boşluğa bırakan adamı son anda kazağından yakalayıp kurtardı

Ömürlük kazak!
İstanbul Adalet Sarayı'nda dün sabah korku dolu anlar yaşandı. Eşinden boşanmak istemeyen genç bir adam, duruşma öncesi Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nın dördüncü katına çıktı. Burada adliye binasının içindeki balkona çıkan genç adam, a kalkıştı. Güvenlik güçleri ise korkuluklara çıkarak "Duy beni" diye bağıran adamı kurtarmak için zamana karşı yarıştı. İntihar girişiminde bulunan adamın bulunduğu kat boşaltılırken, adliyede görevli psikologlar şahsı intihardan vazgeçirmeye çalıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise şahsın atlama ihtimaline karşı 2 ayrı yerde branda açtı. Ancak yaklaşık 30 dakika süren ikna çabalarından sonuç alınamadı. Güvenlik görevlileri, balkon demirlerinden kendisini boşluğa bırakan adamı son anda kazağından yakaladı. Bu hamleyle ölümün eşiğinden dönen şahıs, kazağın içinden kaydı ve bir süre aşağı sarktı. Adliye içinde çığlık sesleri yükselirken, çevredekilerin yardımıyla şahıs yukarı çekilerek kurtarıldı. Son anda hayata tutunan genç adam, Emniyet'e görütülerek sorguya alındı.
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  • 21 Aralık 2016, Çarşamba
  • Gazete
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