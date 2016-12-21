Ölüme davetiye

1) KORUMA GİBİ DOLAŞTI
2) SİLAHINA SARILDI
3) TETİĞE BASIP KURŞUN YAĞDIRDI
AVUKAT ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI
Öte yandan katille ilgili ilginç bilgiler ortaya çıktı. Buna göre 11 Temmuz 2016 ile 17 Ağustos 2016 arasında Ankara'dan Diyarbakır'a görevlendirme ile gönderilen suikastçı, 16-17 Temmuz'da senelik izne çıktı. 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi sonrası emniyet personelinin tüm izinleri kapatılırken şahsın izne çıkması dikkatlerden kaçmadı. O tarihte şahsın iznini onaylayan kişinin FETÖ'den tutuklu 3. Sınır Emniyet Müdürü Kahraman Sezer olduğu tespit edilirken Altıntaş 18 Temmuz'da göreve başladı. Ankara'da Demetevler'deki Mehmetçik Apartmanı'nın 5. Katında 1 yıl ikamet eden suikastçı ardından Keçiören'e taşındı. Burada avukat Serkan Özkan ve bir polis ile kaldığı açıklandı. Özkan, İstanbul'da yakalandı.
SAĞ ELE GEÇİRİLMEK İSTENDİ
Özel harekat ekipleri şahsın teslim olması için yoğun çaba harcadı. Ancak silahla saldırmayı bırakmayan suikastçı, ayaklarından vuruldu. Israrla saldırıyı devam ettiren şahıs elini vücuduna götürünce üzerinde bomba olma şüphesi üzerine vurularak etkisiz hale getirildi.
Suikastçı Mevlüt Mert Altıntaş, iddiaya göre saldırı akşamı X-Ray'den geçmedi. Bunun üzerine güvenlik görevlileri "Niye geçmedin" deyince polis kimliğini gösterdi. Ardından Karlov'un önce arkasına geçti. Herkes onu yakın koruma zannetti. Ancak o bir katildi.
MUHTEMELEN YALNIZ DEĞİLDİ
Suikastçı Mevlüt Mert Altıntaş'la ilgili soruşturma derinleştirildi. Fransız Haber Ajansı Associated Press ise dün ilginç bir haberi yayına verdi. Ajans üst düzey bir yetkilinin sözlerini dünyaya servis etti. Yetkili, "Tamamen profesyonelce" olarak tanımladığı suikast için "tek adam işi değil" dedi. Türk yetkili, söz konusu terör eyleminin, çok iyi planlanmış bir saldırı olduğunu da söyledi.
NİZAMİYEDE GÖREVLİYDİ
Büyükelçinin katili olan Mert Altıntaş'ın 2. 5 yıldır Ankara'da Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü nizamiyesinde çalıştığı saptandı. Görevi ise nizamiyeden giriş-çıkış yapan araçların kontrolünü sağlamaktı. Ayrıca suikastçının dedektör aynayla araçların altında bomba arama-tarama faaliyeti yaptığı açıklandı.
KİMSEYLE KONUŞMAZDI
Aydın Söke'de Aktaş ailesinin yaşadığı Çeltikçi Mahallesi Muhtarı Önder Aşçı, ilginç bilgiler verdi. "Suikastçının içine kapanık, dinine bağlı ve asosyal bir kişiliğe sahip olduğunu öğrendim" dedi. Altıntaş ailesiyle aynı binada oturan Fatih Örsçelik ise şunları söyledi: "Mert Altıntaş 4 ay önce izne gelmişti. İçine kapanık biriydi ve kimseyle konuşmazdı."
BERBERİ ONU ANLATTI...
Karanlık lobi, Rus Büyükelçi Karlov'u hedef aldı. Kanlı saldırıdan sonra Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nin bulunduğu Çankaya İlçesi Ayrancı semti Karyağdı Sokak'taki güvenlik önlemleri arttırıldı. Karlov'un aynı sokakta 2 yıldır kendisini tıraş eden berberi Alper Kocaoğlu ise büyükelçiyi anlattı. Kocaoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Andrey bey, yanında koruma olmadan tıraş olmaya gelirdi. Sakin bir kişiliğe sahipti. Çok iyi bir insandı."
KATİLİN SİLAHI CANİK MARKA
Büyükelçi Andrey Karlov'un muayene tutanağına göre vücuduna 9 kurşun isabet ettiği anlaşıldı. Olay yeri kamera kayıtlarını inceleyen savcılık ve emniyet birimleri, saldırganın 11 el ateş ettiğini saptadı. Katilin kullandığı silah ise Canik markaydı.
OTELDE HAZIRLANDI
Ankara'da Rus Büyükelçi Andrey Karlov'u öldüren Çevik Kuvvet polisi Mevlüt Mert Altıntaş'la ilgili her geçen saat yeni detaylar ortaya çıktı. Buna göre hain suikastçı saldırıyı kültür merkezine yakın bir otelde planladı. Altıntaş, 14 Aralık'ta otelden rezervasyon yaptırdı ve 18 Aralık gecesine kadar burada kaldı. Altıntaş'ın saldırı akşamı kaldığı otelde traş olup, takım elbise giyip kravat taktıktan sonra yaya olarak Çağdaş Sanatlar Merkezi'ne geçtiği ortaya çıktı.
YÜKSEL TEMEL
kalan karakter 1000
Çankaya Belediyesi de işin içinde bence, Rus elçinin rusya ile ilgili bir sergiye yüzde 90 gelme ihtimali düşünülerek böyle bir sergi düzenlenmiş olabilir. kimse gelip gelmeyeceğini bilmese bile
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.