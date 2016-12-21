Okey cinayeti

Adana'nın Ceyhan ilçesiAltıkara Mahalle MuhtarıMehmet Demir (64), bir kahvedearkadaşları ile okey oynamayabaşladı. Oyun devam ederkenmuhtar, çektiği gösterge taşınıgösterdi. Masadaki oyunculardanTalat Çelikel (45) ise göstergetaşının gösterilmesine izin vermedi.Bunun üzerine muhtar oyunubırakmak istedi. İddiaya göre,bu duruma sinirlenen Çelikel,muhtara küfür etti. Muhtar daküfre karşılık verince aralarındakavga çıktı. Çelikel kavgaesnasında muhtara kafa attı.Yere düşen muhtar tabancasınıçekerek Çelikel'e ateş etti. Ağıryaralanan Çelikel, kaldırıldığıÇukurova Üniversitesi TıpFakültesi Balcalı Hastanesi'ndeyapılan tüm müdahalelere rağmenkurtarılamadı. Demir'in ifadesinde,okey oynarken Çelikel'ingösterge taşı göstermesine izinvermediğini, bu nedenle oyunubırakmak isteyince kendisineküfür edip kafa attığını, bu nedenleateş ettiğini, pişman olduğunusöylediği öğrenildi. Demir, nöbetçimahkeme tarafından tutuklanarakcezaevine gönderildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.