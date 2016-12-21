Okey cinayeti

Adana'nın Ceyhan ilçesi Altıkara Mahalle Muhtarı Mehmet Demir (64), bir kahvede arkadaşları ile okey oynamaya başladı. Oyun devam ederken muhtar, çektiği gösterge taşını gösterdi. Masadaki oyunculardan Talat Çelikel (45) ise gösterge taşının gösterilmesine izin vermedi. Bunun üzerine muhtar oyunu bırakmak istedi. İddiaya göre, bu duruma sinirlenen Çelikel, muhtara küfür etti. Muhtar da küfre karşılık verince aralarında kavga çıktı. Çelikel kavga esnasında muhtara kafa attı. Yere düşen muhtar tabancasını çekerek Çelikel'e ateş etti. Ağır yaralanan Çelikel, kaldırıldığı Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Demir'in ifadesinde, okey oynarken Çelikel'in gösterge taşı göstermesine izin vermediğini, bu nedenle oyunu bırakmak isteyince kendisine küfür edip kafa attığını, bu nedenle ateş ettiğini, pişman olduğunu söylediği öğrenildi. Demir, nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.