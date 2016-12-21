Neşeli eğitim

Liseyi dışarıdan bitiren Neşe Atan, oğlu Emre ile aynı üniversiteyi kazandı. Maddi imkansızlar yüzünden okuyamadığını belirten Atan, “Oğlumla evde kumanda kavgası değil, ders için masa kavgası var” dedi
Artvin Borçka'da yaşayan Neşe Atan (43), maddi imkansızlıklar nedeniyle ilkokuldan sonra eğitimine ara verdi. Okuma hayalinden ise biran olsun vazgeçmedi. Evlendikten sonra liseyi açıktan bitirdi. Daha sonra üniversite sınavına girdi. Oğlu EmreAtan'ın da (23) öğrencisi olduğu Çoruh Üniversitesi Borçka Acarlar Meslek Yüksek Okulu Elektrik Üretimi ve Dağıtımı Bölümü'nü kazandı. Oğlu ile aynı üniversitede öğrenim görmekten büyük mutluluk duyduğunu belirten anne Neşe Atan, "Okuma arzum hep var oldu. Oğlumla evde kumanda kavgasıdeğil, ders için masa kavgası var. Eğitim için yaş önemli değil, insanın içinde azim ve istek olması lazım ben azmettim ve başardım. Eşim ve çocuklarım her zaman yanımda oldu. Şuan 2'inci sınıftayım" dedi. Aynı okulda İş Güvenliği ve Sağlığı bölümünü okuyan Emre Atan ise, "Annemle aynıokulda okumak filmleri aratmayandeğişik bir duygu. Bizde gerçeği oldu. Annemle aynı arkadaş ortamındayız" diye konuştu.
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