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MEB'de operasyonu

nca, soruşturması kapsamında bin 980 personel açığa alındı.

MEBde FETÖ operasyonu

nca (MEB), soruşturması kapsamında, bin 980 personel açığa alındı.

MEB'de aralarında öğretmenlerin de bulunduğu bin 980 personel hakkında, FETÖ terör örgütüyle irtibatlı oldukları gerekçesiyle görevden uzaklaştırma tedbiri alındı.

Bakanlıkta, "görevde bulunmasında sakınca görülmesi nedeniyle" uzaklaştırma tedbiri uygulanan personel hakkında inceleme ve araştırma çalışmaları devam ediyor.
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  • 21 Aralık 2016, Çarşamba 18:31
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