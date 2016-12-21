Kayıp futbolcu kaza kurbanı

Spor Toto 2.Lig takımlarından Amed Sportif'intakım kaptanıŞehmus Özer (36),2 gün önce kayıplarakarıştı. Dün gece geç saatlerde ise kara haber geldi. Futbolcununkatıldığı bir düğünden sonraaracıyla Malatya'dan Mardin'egiderken uçuruma yuvarlandığıortaya çıktı. Feci kazada Özer, hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan incelemede oyuncunun arabası ve cesedi bulundu. Acı haberi alan ünlü futbolcunun ailesi sinir krizi geçirdi.
Kariyeri boyunca birçok takımda oynayan ünlü forvet, 6 gün önce Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe filelerini de havalandırmıştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.