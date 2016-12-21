Kayıp futbolcu kaza kurbanı

Spor Toto 2.Lig takımlarından Amed Sportif'in takım kaptanı Şehmus Özer (36), 2 gün önce kayıplara karıştı. Dün gece geç saatlerde ise kara haber geldi. Futbolcunun katıldığı bir düğünden sonra aracıyla Malatya'dan Mardin'e giderken uçuruma yuvarlandığı ortaya çıktı. Feci kazada Özer, hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan incelemede oyuncunun arabası ve cesedi bulundu. Acı haberi alan ünlü futbolcunun ailesi sinir krizi geçirdi.



Kariyeri boyunca birçok takımda oynayan ünlü forvet, 6 gün önce Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe filelerini de havalandırmıştı.