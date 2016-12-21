Katil polisin avukat ev arkadaşı gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov'u arkadından vurarak öldüren polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş'ın İstanbul'daki bağlantıları da araştırılıyor. Katil Altıntaş'ın arkadaşı olduğu tespit edilen Serkan Özkan dün yapılan operasyonla İstanbul'da gözaltına alındı.

Esenyurtta yakalanan Serkan Özkan'ın avukat olduğu tespit edildi. Şüpheli, soruşturma kapsamında işlemleri Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sürdürülmek üzere Ankara'ya sevk edildi.

Söke Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturmada ise polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş'ın annesi, babası ve ablasının da aralarında olduğu bazı yakınları gözaltına alınmıştı. Yine Altıntaş'ın FETÖ abisinin de aralarında bulunduğu 6 kişi de İzmir'de gözaltına alınmıştı.