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Katil polisin avukat ev arkadaşı gözaltında

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov'a suikast yapan katil Mevlüt Mert Altıntaş'ın avukat ev arkadaşı Serkan Özkan İstanbul'da gözaltına alındı.

Katil polisin avukat ev arkadaşı gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov'u arkadından vurarak öldüren polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş'ın İstanbul'daki bağlantıları da araştırılıyor. Katil Altıntaş'ın arkadaşı olduğu tespit edilen Serkan Özkan dün yapılan operasyonla İstanbul'da gözaltına alındı.

Esenyurtta yakalanan Serkan Özkan'ın avukat olduğu tespit edildi. Şüpheli, soruşturma kapsamında işlemleri Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sürdürülmek üzere Ankara'ya sevk edildi.

Söke Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturmada ise polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş'ın annesi, babası ve ablasının da aralarında olduğu bazı yakınları gözaltına alınmıştı. Yine Altıntaş'ın FETÖ abisinin de aralarında bulunduğu 6 kişi de İzmir'de gözaltına alınmıştı.
  • 21 Aralık 2016, Çarşamba 09:40
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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slm slm

lütfen yazarken polis demeyin katil diyin o elbise giymiş vatan hahinleri

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 21.12.2016 12:09
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