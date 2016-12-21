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'Kadın katillerine indirim yapmayın’

Kadın katillerine indirim yapmayın’
BODRUM'da 6 yıl önce turizmci Ahmet Bayer'in villasının terasından düşüp yaşamını yitiren manken Aslı Baş'ın ölümü ile ilgili davaya devam edildi. Ahmet Bayer ve iki oğlunun ömür boyu hapis istemiyle yargılandığı davanın duruşması öncesi, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri, adliye önünde sanıklara en ağır cezanın verilmesini istedi. Yaklaşık 50 kişi, 'Kadın cinayetlerinde iyi hal indirimi uygulanmasın' pankartı açtı. Baba Baş da, "Katiller cezasını çeksin" dedi.
  • 21 Aralık 2016, Çarşamba
  • Gazete
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