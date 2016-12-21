'Kadın katillerine indirim yapmayın’

BODRUM'da 6 yıl önce turizmci Ahmet Bayer'in villasının terasından düşüp yaşamını yitiren manken Aslı Baş'ın ölümü ile ilgili davaya devam edildi. Ahmet Bayer ve iki oğlunun ömür boyu hapis istemiyle yargılandığı davanın duruşması öncesi, Kadın Cinayetlerini DurduracağızPlatformu üyeleri, adliye önünde sanıklara en ağır cezanın verilmesini istedi. Yaklaşık 50 kişi, 'Kadın cinayetlerinde iyi halindirimi uygulanmasın' pankartı açtı. Baba Baş da, "Katiller cezasını çeksin" dedi.
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