Jaws paniği

Tekirdağ'da hamsi avı için denize açılan Amasralı balıkçıların ağına, kılıçkuyruk cinsi köpekbalığı takıldı. Balıkçı Birol Gülüç, "Kuyruğu kılıç gibi çok sert, 5 metre uzunluğunda, ağırlığı ise tam 500 kilo geliyor. 10 kişi tekneye zor aldık. Derisi çok sert, bıçak bile kesmiyor" dedi. Vatandaşlar, dev balıkla fotoğraf çektirmek için birbiriyle yarıştı.