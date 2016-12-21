Hürriyet yine haddini aştı

Türk-Rus ilişkilerinin 24 Kasım uçak krizinden sonra tekrar düzelmeye başlamasının ardından FETÖ'nün tetikçisi tarafından Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov'un öldürülmesi iki ülke ilişkilerini olumsuz yönde etkilemezken, dünya şimdi FETÖ terörünün ulaşabileceği noktayı konuşuyor.

HÜRRİYET TERÖRÜN ALGI OPERASYONUNA HİZMET EDİYOR

Türkiye Halep'e insani koridorun açılması için çaba gösterdikten sonra Moskova'da İran ve Rus temsilcileri ile birlikte Suriye'deki insanlık dışı durumun düzelmesi için görüşmelere başladı. Türkiye'nin bölge barışı için gösterdiği çabayı görmezden gelerek itibarsızlaştırmaya çalışan Hürriyet ise yine bildiğini yaptı.

RUSYA BASININDA BİLE YER ALMAYAN İDDİALAR!

Türkiye düşmanlığı konusunda sicili oldukça kabarık olan Hürriyet yazarı Murat Yetkin ise yazısında bu suikasttan sonra Moskova'da yapılan Türkiye, Rusya ve İran'ın katıldığı Suriye zirvesinde, Rusya medyasına dahi yansımayan skandal iddialara yer verdi.

AMAÇ TÜRKİYE'Yİ ULUSLARARASI KAMUOYUNDA İTİBARSIZLAŞTIRMAK

Hürriyet yazarı Yetkin, Türkiye'nin bölge barışı açısından gösterdiği çabayı itibarsızlaştırarak, çok açık bir şekilde Türkiye Rusya ilişkilerini hedef alan Büyükelçi olayını hala provoke etmeye çalıştığı gözlendi. Yetkin suikastçinin FETÖ bağlantısını ise "soyut iddialar" olarak geçiştirdi. Yetkin'in bu skandal yazısına Sabah yazarı Doç. Fahrettin Altun ve gazeteci Cem Küçük'ten sert tepki geldi.

Hürriyet'teki skandal yazıyla ilgili Sabah gazetesi Fahrettin Altun değerlendirmelerde bulundu. Altun'un açıklamaları şöyle:

DOĞAN GRUBU VE MURAT YETKİN SUİKASTTE FETÖ'YÜ GÖRÜNMEZ KILMAYA ÇALIŞIYOR

Doğan medyası bugüne kadar bütün kritik süreçlerde olduğu gibi yine kamu çıkarını değil, kendi ideolojik ajandasını esas alarak yayın yapıyor. Türkiye'nin son yıllarda karşı karşıya kaldığı düşük yoğunluklu savaşta ana akımda en büyük desteği Doğan medyası verdi.

HABERCİLİK ADI ALTINDA HEP ERDOĞAN DÜŞMANLIĞI

Gezi kalkışmasında, 17-25 Aralık'ta, 6-8 Ekim olaylarında ne gerçek habercilik yaptı, ne sağduyu telkin etti. Aksine "habercilik" adı altında Erdoğan düşmanlığının bir siyasi kimliğe dönüşmesi için seferberlik yürüttü. Terör örgütlerinin vermek istediği mesajları verdi. 20 Temmuz – 1 Kasım 2015 arasında HDP'ye kalkan oldu, PKK'yı görünmez kılmak için elinden geleni yaptı. 15 Temmuz'a kadar FETÖ demedi, fakat FETÖ'nün söylemlerini tek tek dolaşıma soktu.

BYLOCK HABERİNİ HALA UNUTMADIK!

FETÖ'yle mücadelede devletin attığı adımları eleştirdi, alttan alta bu mücadeleyi zaafa uğratmak için uğraştı. 15 Temmuz'da kendisinin de kaybedeceğini anladığı noktada "darbe karşıtı" oldu, FETÖ demeye başladı. Fakat yine de FETÖ ile mücadeleyi sulandırmak için çabaladı. Bylock haberini unutmadık!

SUİKASTTE TÜRKİYE'DEN DEĞİL FETÖ'DEN YANA TAVIR ALDILAR!

Bugünlerde Türkiye bir kez daha terör örgütlerinin saldırılarına maruz kalıyor. PKK ve FETÖ el ele operasyonlar yapıyor. Doğan medyası Rus büyükelçinin öldürülmesi olayında Türkiye'den değil, FETÖ'den yana tavır aldı.

MURAT YETKİN'İN BU KONUDA SİCİLİ KABARIK!

Murat Yetkin nasıl ki daha önce FETÖ'yle ilişkili şirketlere kayyum atanmasını Türkiye ekonomisinin itibarsızlaşma alameti olarak gösterip engellemeye çalıştıysa, şimdi de FETÖ'yü görünmez kılmaya çalışıyor. İki gündür Hürriyet'te yazdığı yazılar Türkiye'nin uluslararası itibarının zedelenmesine ve Türkiye-Rusya ilişkilerini rayından çıkarma amacına hizmet eder nitelikte.

YETKİN, FETÖ'NÜN OLUŞTURMAK İSTEDİĞİ ALGIYA HİZMET EDİYOR!

Yetkin, "Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un bir Türk polisi tarafından öldürülmesi" ifadesini kullanıyor. Tam da FETÖ'nün oluşturmak istediği algıya hizmet eder nitelikte. Olayı "Türkiye tarihinin en alçaltıcı olayı olarak niteleyen Yetkin", bu olayın failinin Fethullahçı olduğu kanıtlansa bile bunun Türkiye hükümetini zora sokacağını söylüyor! Yazıda Türkiye bir aktör olarak değil, bütün dünya karşısında aciz bir varlık olarak resmedilmeye çalışılıyor. Hep söylüyorum, bu bir psikolojik savaş ve Doğan medyası da, birçok kalemşörü de bu savaşta Türkiye'nin yanında yer almadı, almıyorlar.

Gazeteci Cem Küçük de Hürriyet'in açıklamalarına tepki gösterdi. Küçük'ün açıklamaları şöyle:

AYDIN DOĞAN GÖZ BOYAYIP ARKADAN DA...

Hürriyet grubu bugün bir değişiklik yaparak Ankara Temsilciliği görevine Hande Fırat'ı getirdi. Hande Fırat isterse Doğan Grubnun CEO'su olsun, zihniyet bu olduğu sürece Hande Fırat'ın hiçbir önemi kalmayacak. Çünkü Murat Yetkin'in böyle haince yazıları olduğu müddetçe hiçbir şey değişmeyecek.



AMAÇ TÜRKİYE RUSYA İLŞKİLERİ BALTALAMAK

Yetkin'in bugün yazdığı şey Türkiye - Rusya ilişkilerini baltalayan bir yazı. Tolga Tanış'ın yazdığı Türkiye, DEAŞ'a potasyum nitrat veriyor yalanı neyse Murat Yetkin'in "Ruslar hesap sorar demesi tam bir alçaklık ve rezilliktir. Aydın Doğan göz boyama yapıyor. Hande Fırat gibi bir ismi öne çıkarıyor ama perde arkasında Tolga Tanışlarla, Murat Yetkinlerle, Bylocku İsmail Saymazlarla operasyonuna devam ediyor. Yani Rusya bu işin arkasında FETÖ var demişken, ilişkilerimiz etkilenmez demişken bu yazıları yazmak, "Türkiye Suriye'den çıksın", elini kolunu bağlamaya yönelik yazılardır.

TARİHTE DE YAŞANMIŞTI

Bir diğeri şimdi Türkiye'ye güvenmiyorlar o yüzden Ruslar geliyor demek, böyle bir yorumda bulunmak Türkiye'ye , Cumhurbaşkanına hakarettir. Böyle bir şeyi kabul etmek mümkün değildir. Geçmişte birçok patlama ve bombalı saldırı olaylarında ülkeler birbirlerini davet etmişlerdir böyle olaylarda.

BUNUN HESABI HÜRRİYET'E SORULUR

Hükümet tarafından birisini atasanız da Tolga Tanış, Murat Yetkin ve İsmail Saymaz'ın bu tür yazıları olduğu sürece bunlar Türkiyeye zarar veren yazılar. Bunun hesabı Hürriyet'e sorulur, Aydın Doğan'a sorulur.

Murat Yekin daha önce de alçakça bir yazı yazmıştı. Cumhurbaşkanının etafında bir grup insan var, bunlar borsa çöksün, yabancı ülkeler gelip Türkiye'ye müdahale etsin şeklinde bir yazı yazdı o da alçakça. Murat Yekin belli ki birilerinin güdümünde yazılar yazıyor.

TÜRKİYE'NİN MİLLİ GÜVENLİĞİ'NE AYKIRIDIR

Bütün bylokçular FETÖ'cüdür gerçeği ortaya çıktıktan sonra İsmail Saymaz yaptığı düzmece söyleyişi ile FETÖ ile mücadeleye sekte vurmak istedi. Tolga Tanış yazdığı 'Türkiye, DEAŞ'a potasyum nitrat veriyor' yazısı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan Lahey Adalet Divanı'nda yargılatmak amacıyla yazılmıştır. Murat Yetkin ise Türk-Rus ilişkilerini hedef almıştır. Bu operasyonel yazılar Türkiye'nin milli güvenliğine aykırıdır.



SABAH