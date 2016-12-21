Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin Tunceli Milletvekili Alican Önlü, Başbakan Binali Yıldırım'ın yanıtlaması istemiyle Meclis'e skandal bir soru önergesi verdi.
NEREDE KAÇ MİT GÖREVLİSİ VAR
Almanya'da 6 bin MİT görevlisinin bulunduğu iddialarını hatırlatan HDP'li Önlü, bu durumun gerçekliğini ve hukuki dayanağını sordu.
Hollanda, Belçika, Almanya ve Fransa gibi ülkelerde camilerde görevli olan imamların MİT ajanı olduğunu belirten HDP'li Alican Önlü, bu görevlilerin giderlerini de sordu.
AJANLARIN KONTROLÜ KİMDE
HDP'li vekil, soru önergesinde "Avrupa ülkelerine MİT tarafından görevlendirilip gönderilen ajanların kontrolü kimler tarafından nasıl sağlanmaktadır?" sorusuna da yer verdi.
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yazıklar-olsun-size-nankürler
evet olur hemen söyleyelim nekadar var nerede ikamet ediyorlar.şerefsiz vatan hainleri TÜRKİYE'yi terkedin!!!!!!!!!!!!!!!
EMRİN OLUR ... İSTERSEN MİT GÖREVLİLERİNİN TEK TEK İSİM LİSTESİNİ ÇIKARTIP BİRDE SİZİN GİBİ DEYYUSLARIN ELİNE VERSİNLER..
BU HDPLİYE SORMAK LAZIM AVRUPADA PKK İLE HDP HANGİ BÖLGELERDE BİRLİKTE ÇALIŞIYORLAR
emrin olur...!!! ya arkadaş bu pislikleri atın artık meclisten...Midemi bulandırıyorlar...
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