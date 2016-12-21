Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin Tunceli Milletvekili Alican Önlü, Başbakan Binali Yıldırım'ın yanıtlaması istemiyle Meclis'e skandal bir soru önergesi verdi.

NEREDE KAÇ MİT GÖREVLİSİ VAR

Almanya'da 6 bin MİT görevlisinin bulunduğu iddialarını hatırlatan HDP'li Önlü, bu durumun gerçekliğini ve hukuki dayanağını sordu.

Hollanda, Belçika, Almanya ve Fransa gibi ülkelerde camilerde görevli olan imamların MİT ajanı olduğunu belirten HDP'li Alican Önlü, bu görevlilerin giderlerini de sordu.

AJANLARIN KONTROLÜ KİMDE

HDP'li vekil, soru önergesinde "Avrupa ülkelerine MİT tarafından görevlendirilip gönderilen ajanların kontrolü kimler tarafından nasıl sağlanmaktadır?" sorusuna da yer verdi.