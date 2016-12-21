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KK'lı vekil 'den skandal

'nin , Meclis'e skandal bir verdi. Önlü, Avrupa'da kaç MİT görevlisinin bulunduğunu sordu.

HDPKKlı vekil Alican Önlüden skandal soru önergesi

Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı 'nin , Başbakan Binali Yıldırım'ın yanıtlaması istemiyle Meclis'e skandal bir verdi.

NEREDE KAÇ MİT GÖREVLİSİ VAR
Almanya'da 6 bin MİT görevlisinin bulunduğu iddialarını hatırlatan HDP'li Önlü, bu durumun gerçekliğini ve hukuki dayanağını sordu.

Hollanda, Belçika, Almanya ve Fransa gibi ülkelerde camilerde görevli olan imamların MİT ajanı olduğunu belirten HDP'li , bu görevlilerin giderlerini de sordu.

AJANLARIN KONTROLÜ KİMDE
HDP'li vekil, soru önergesinde "Avrupa ülkelerine MİT tarafından görevlendirilip gönderilen ajanların kontrolü kimler tarafından nasıl sağlanmaktadır?" sorusuna da yer verdi.
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  • 21 Aralık 2016, Çarşamba 18:27
YORUMLAR 22 yorum yapıldı

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veysiosal veysiosal

yazıklar-olsun-size-nankürler

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 22.12.2016 16:55
milliyet&#231;i milliyetçi

evet olur hemen söyleyelim nekadar var nerede ikamet ediyorlar.şerefsiz vatan hainleri TÜRKİYE'yi terkedin!!!!!!!!!!!!!!!

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 22.12.2016 13:48
ERTUĞRUL ERTUĞRUL

EMRİN OLUR ... İSTERSEN MİT GÖREVLİLERİNİN TEK TEK İSİM LİSTESİNİ ÇIKARTIP BİRDE SİZİN GİBİ DEYYUSLARIN ELİNE VERSİNLER..

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evet1
hayır0
cevapla 22.12.2016 12:12
ORHAN ORHAN

BU HDPLİYE SORMAK LAZIM AVRUPADA PKK İLE HDP HANGİ BÖLGELERDE BİRLİKTE ÇALIŞIYORLAR

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evet1
hayır0
cevapla 22.12.2016 11:43
CESUR Y&#220;REK CESUR YÜREK

emrin olur...!!! ya arkadaş bu pislikleri atın artık meclisten...Midemi bulandırıyorlar...

Aynı Görüşte misiniz?
evet9
hayır0
cevapla 22.12.2016 10:27
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