Hayaller Münih hayatlar Hayrabolu

İnsan tacirleri Avrupa’ya yasa dışı yollarla gitmek isteyen Afganistan uyruklu 3 kişiyi ‘Münih’ diye Tekirdağ’ın Hayrabolu İlçesi’ne bıraktı. Jandarmaya “Burası Münih değil mi?” diye soran kaçaklar, yakalanıp göç idaresine gönderildi...
Banker Bilo filmi gerçek oldu. Mülteci olarak Afganistan'dan Türkiye'ye gelen 3 kaçak, İstanbul'a yerleşti. Bir süre sonra ise Afganlar, Avrupa'ya gitmeye karar verdi. Almanya'nın Münih kentine gitmek isteyen mülteciler, insan tacircileriyle görüşüp anlaştı. İnsan kaçakçıları, önceki gece Afganların paralarını aldı. Ardından araca bindirip İstanbul'dan Tekirdağ'a doğru harekete geçti. Hayrabolu İlçesi'ne geldiklerinde ise 'Burası Münih' deyip kandırdıkları Afganları araçtan indirdi. Bu sırada çevredeki vatandaşlar durumdan şüphelenip polisi aradı. Olay yerine giden jandarma ekiplerine "Burası Münih değil mi?" diye soran Afganlar, gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ise Tekirdağ Göç İdaresi'ne teslim edildi. Sosyal medya kullanıcıları ise bu komik olayı şöyle yorumladı:
* Adamları Münih diye Hayrabolu'ya mı bırakmışlar? Çok yaşasın Maho Ağa bugün Banker Bilo'yu izleyeceğim.
* 3 kişiyi Münih diye Hayrabolu'ya bırakmışlar. 2016 bitiyor 2017 oluyor ama hala‚ bu kadar saf ve umuda yolculuk eden insanlar var.
* Gerçi bizim Hayrabolu ilk bakışta Paris'i andırır ama, mülteci işte, nerden bilsin.
* Eğer Hayrabolu'ya taşınırsak burası da Türkiye'nin Münih'i diyeceğim.
* Hayrabolu'ya gülermisin ağlarmısın nein (nayn) Münih'te değilsiniz a be Hayrabolu'dasın.
* Zaten Avrupa'ya bırakmışlar. Sonuçta Hayrabolu'da Avrupa'da.
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