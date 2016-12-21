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‘Başkası hayaline cesaret edemedi, yaptı’

‘Başkası hayaline cesaret edemedi, Erdoğan yaptı’
Fransa merkezli uluslararası haber ajansı Agence France-Press (), 'nin açılışını abonelerine "Yeni bir Türkiye inşa etmek: 'ın çılgın projeleri" başlıklı yazısıyla duyurdu. "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkesinin altyapısını değiştirme zincirine bir yeni halka daha ekledi ve İstanbul Boğazı'nın altından geçen tünelin açılışını yaptı" değerlendirmesine yer verilen haberde, "Erdoğan, başka liderlerin hayalini kurmaya cesaret edemeyeceği projeleri hayata geçirdi" ifadeleri kullanıldı.

'YOLUMUZDAN DÖNMEYİZ'
Aynı haberde Marmaray Tüneli, Osman Gazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İstanbul Havalimanı, Çanakkale Köprüsü ve Kanal İstanbul projelerine dair bilgiler de abonelere aktarıldı. AFP'nin haberinde İstanbul'da 500 yılda bir görülebilecek kuvvette bir deprem olduğu takdirde bile tünelin zarar görmeyeceği, 2 bin 500 yılda bir görülebilecek kuvvette bir deprem meydana geldiğinde ise zarar görmesine rağmen hizmete devam edebileceği ayrıntısı yer aldı. AFP'ye konuşan Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan'ın, "Avrasya Tüneli'nin İstanbullular'ın yaşamını önemli oranda kolaylaştracağını düşünüyorum" sözlerinin yanısıra Erdoğan'ın, terör saldırılarına karşı "Bu olaylar bizi yolumuzdan döndüremez" ifadelerine de yer verildi.
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  • 21 Aralık 2016, Çarşamba 01:13
YORUMLAR 8 yorum yapıldı

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hercai hercai

Adam gibi Baskan olunca, yapilmayacak seyler yapilir. Baskalari da hayal eder.

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evet8
hayır0
cevapla 21.12.2016 17:39
hsyn hsyn

senı yaradana kurban uzun adam ALLAH yolunu acık etsın.

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evet16
hayır1
cevapla 21.12.2016 12:05
emre emre

helal Türkiyeye

Aynı Görüşte misiniz?
evet11
hayır0
cevapla 21.12.2016 11:54
hasan karadumam hasan karadumam

Bizimkiler ülkemize vurulan hizmet mührünü görmek istemeyenler teleskopla devamlı tersten bakarlar o zamanda görülmez tabiki görmek isteyen çıplak gözle ekrandan gözüküyor 100 yıl bekledik emeği geçenlerin elleri dert görmesin.

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evet18
hayır2
cevapla 21.12.2016 10:36
ihsan ihsan

işte eser , işte muasır medeniyet, işte akp , işte başkan Erdoğan allah razı olsun

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evet23
hayır3
cevapla 21.12.2016 10:25
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