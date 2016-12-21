‘Başkası hayaline cesaret edemedi, Erdoğan yaptı’

Fransa merkezli uluslararası haber ajansı Agence France-Press (AFP), Avrasya Tüneli'nin açılışını abonelerine "Yeni bir Türkiye inşa etmek: Erdoğan'ın çılgın projeleri"başlıklı yazısıyla duyurdu. "TürkiyeCumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep TayyipErdoğan, ülkesinin altyapısını değiştirmezincirine bir yeni halka daha ekledi veİstanbul Boğazı'nın altından geçen tünelinaçılışını yaptı" değerlendirmesine yer verilenhaberde, "Erdoğan, başka liderlerin hayalinikurmaya cesaret edemeyeceği projelerihayata geçirdi" ifadeleri kullanıldı.
'YOLUMUZDAN DÖNMEYİZ'
Aynı haberde Marmaray Tüneli, OsmanGazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü,İstanbul Havalimanı, Çanakkale Köprüsüve Kanal İstanbul projelerine dair bilgilerde abonelere aktarıldı. AFP'nin haberindeİstanbul'da 500 yılda bir görülebilecek kuvvettebir deprem olduğu takdirde bile tünelinzarar görmeyeceği, 2 bin 500 yılda bir görülebilecekkuvvette bir deprem meydana geldiğindeise zarar görmesine rağmen hizmetedevam edebileceği ayrıntısı yer aldı. AFP'yekonuşan Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan'ın,"Avrasya Tüneli'nin İstanbullular'ın yaşamınıönemli oranda kolaylaştracağını düşünüyorum"sözlerinin yanısıra Erdoğan'ın, terörsaldırılarına karşı "Bu olaylar bizi yolumuzdandöndüremez" ifadelerine de yer verildi.
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Adam gibi Baskan olunca, yapilmayacak seyler yapilir. Baskalari da hayal eder.
senı yaradana kurban uzun adam ALLAH yolunu acık etsın.
helal Türkiyeye
Bizimkiler ülkemize vurulan hizmet mührünü görmek istemeyenler teleskopla devamlı tersten bakarlar o zamanda görülmez tabiki görmek isteyen çıplak gözle ekrandan gözüküyor 100 yıl bekledik emeği geçenlerin elleri dert görmesin.
işte eser , işte muasır medeniyet, işte akp , işte başkan Erdoğan allah razı olsun
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