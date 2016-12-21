Yol Durumu
  1. FETÖ'cülerin El Nusra yalanı ellerinde patladı
  2. Cumhuriyet'in bir yalanı daha ortaya çıktı

'ndan acı haber

TSK, operasyonu kapsamında bugün 14 askerin şehit olduğunu açıkladı.

Fırat Kalkanı Harekatından acı haber

TSK'dan yapılan yazılı açıklamada, "Öğleden sonra 3 ayrı bölgede bombalı araçlarla yapılan intihar saldırıları sonucunda TSK unsurlarımızdan toplam 10 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, ilk tespitlere göre 6'sı ağır olmak üzere 18 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralılara bölgedeki hastanelerde müdahale edilmektedir. Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, TSK personeline ve yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır; yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

'da sabah saatlerinde de 4 askerimiz şehit olmuştu.
Etiketler: ,
  • 21 Aralık 2016, Çarşamba 21:41
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar