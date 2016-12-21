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’den i talimat

Fetullah Gülen’den feda eylemi talimat
Teröristbaşı Gülen'in, Rus büyükelçi ından bir gün önce örgüt üyelerine i iyle suikast emri verdiği ortaya çıktı. Teröristbaşı, deşifre olmamış ve uykudaki mensuplarına yönelik mesajında "Düşmanlara karşı alınacak önlemleri" sıraladı! "Onların da oyunlarını boz ve işlerini bitir" diyerek "feda eylemi" emretti. Gülen daha önce de "Hizmet için gerekirse intihar edin. Böyle bir fedailik bir gün çarparız kendimizi ateşe ve yok oluruz" emri vermişti.
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  • 21 Aralık 2016, Çarşamba
  • Gazete
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