Fetullah Gülen’den feda eylemi talimat

Teröristbaşı Gülen'in, Rus büyükelçi suikastından bir gün önce örgüt üyelerine fedai eylemiyle suikast emri verdiği ortaya çıktı. Teröristbaşı, deşifre olmamış ve uykudaki FETÖ mensuplarına yönelik mesajında "Düşmanlara karşı alınacak önlemleri" sıraladı! "Onların da oyunlarını boz ve işlerini bitir" diyerek "feda eylemi" emretti. Gülen daha önce de "Hizmet için gerekirse intihar edin. Böyle bir fedailik bir gün çarparız kendimizi ateşe ve yok oluruz" emri vermişti.
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