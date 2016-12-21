FETÖ’nün sözcüsü

Fetullahçı Terör Örgütü'nü besleyen ve büyüten, 15 Temmuz darbe girişiminde de maşa olarak kullanan ABD yine şov yaptı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi AndreyKarlov'un silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından "ABD veyaFETÖ'nün suikastın arkasındaolabileceği" iddialarına tepki gösterdi. Kirby, "Henüz soruşturma bitmeden yapılacak erken bir değerlendirmenin faydası olmaz" dedi. Kirby'ye "ABD veya koruduğu Gülen'in bir şekilde bunun parçası olduğu yönündeki iddialar hakkında endişeli misiniz? Buna hazır mısınız?" şeklinde bir soru da yöneltildi. Bu tür 'iddiaları duyduğunu' belirten Kirby, olayın henüz çok yeni olduğunu söyledi. Kirby, "Soruşturmabaşladı. Buna yoğunlaşmamızgerekiyor. Soruşturma sona erenekadar gereksiz yere burası işaretedilmemeli" değerlendirmesinde bulundu. FETÖ elebaşısı Gülen'i 400 dönümde ağırlayan ABD, iade konusunda deyim yerindeyse, sürekli 'ipe un sermekte" ısrarlı.
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ikiyüzlü mahlukatlar..dilerim rusya sizin ipliğinizi sahtekarlığınızı ortaya çıkarır..
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