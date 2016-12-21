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’nün sözcüsü

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, Ankara’da Rus Büyükelçi Karlov’a düzenlenen suikast nedeniyle ’nün suçlanmasının erken olduğunu söyledi

FETÖ’nün sözcüsü
Fetullahçı Terör Örgütü'nü besleyen ve büyüten, 15 Temmuz darbe girişiminde de maşa olarak kullanan ABD yine şov yaptı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından "ABD veya FETÖ'nün suikastın arkasında olabileceği" iddialarına tepki gösterdi. Kirby, "Henüz soruşturma bitmeden yapılacak erken bir değerlendirmenin faydası olmaz" dedi. Kirby'ye "ABD veya koruduğu Gülen'in bir şekilde bunun parçası olduğu yönündeki iddialar hakkında endişeli misiniz? Buna hazır mısınız?" şeklinde bir soru da yöneltildi. Bu tür 'iddiaları duyduğunu' belirten Kirby, olayın henüz çok yeni olduğunu söyledi. Kirby, "Soruşturma başladı. Buna yoğunlaşmamız gerekiyor. Soruşturma sona erene kadar gereksiz yere burası işaret edilmemeli" değerlendirmesinde bulundu. elebaşısı Gülen'i 400 dönümde ağırlayan ABD, iade konusunda deyim yerindeyse, sürekli 'ipe un sermekte" ısrarlı.
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  • 21 Aralık 2016, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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aybala aybala

ikiyüzlü mahlukatlar..dilerim rusya sizin ipliğinizi sahtekarlığınızı ortaya çıkarır..

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 21.12.2016 10:37
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