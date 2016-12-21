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'den aranan hakim ve savcı eşi yakalandı

'da /PDY soruşturması kapsamından aranan firari askeri hakim ile savcı eşi yapılan yol kontrolü sırasında yakalandı.

FETÖden aranan hakim ve savcı eşi yakalandı
Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Malatya-Elazığ karayolu üzerindeki uygulama noktasında durdurdukları bir otomobilde kimlik sorgusu yaptı. Yapılan incelemede araçtakilerin Ankara Sulh Ceza Hakimliği tarafından "/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak ve Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından aranan firari askeri hakim Y.G. (30) ile cumhuriyet savcısı eşi N.G. (27) olduğu ortaya çıktı. İki şüpheli işlemlerinin ardından emniyete götürüldü.
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  • 21 Aralık 2016, Çarşamba 21:56
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