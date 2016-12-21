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Fatih’e son görev

Fatih’e son görev
Fırat Kalkanı Harekatı'nda dün düşen Piyade Uzman Onbaşı 23 yaşındaki Fatih Olcay, toprağa verildi. Şehidin Siirt'te vatani görevini yapan kardeşi Ferhat Olcay, ağabeyinin tabutuna sarılarak ağlarken, gözyaşları tabutun sarılı olduğu Türk Bayrağı'na damladı. Şehidin babası, dün acı haberi vermeye gelen yetkililere, 'Şehit olan Fatih mi, Ferhat mı?' diye sorarak Türkiye'nin yüreğini dağlamıştı.
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  • 21 Aralık 2016, Çarşamba
  • Gazete
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