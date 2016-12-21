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ve 'in mesajları batı medyasını çıldırttı

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov'un suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından Cumhurbaşkanı ve Rusya Devlet Başkanı 'in soğukkanlı davranarak ortak mesajlar vermesi batı medyasını çıldırttı.

Erdoğan ve Putinin mesajları batı medyasını çıldırttı
19 Aralık Pazartesi akşamı Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti. Karlov'un öldürülmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip da Rusya Devlet Başkanı Vladimir de 'Hain provokasyon' olarak değerlendirilmiş, ikili ilişkilerin etkilenmeyeceği belirtilmişti.

Erdoğan ve Putin'in, saldırıya aynı soğukkanlılıkla yaklaşması ve makul tepkiler göstermesi, Avrupa basınını yine çileden çıkardı. Daha önce krize sürüklenen ancak 9 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya ziyareti ile son bulan Rusya-Türkiye ilişkilerinin iyi bir seyirde ilerlemesi, en çok İngiliz basınını rahatsız etti.

"ERDOĞAN GİDEREK BATI'DAN UZAKLAŞIYOR"
Teröristbaşı Gülen'i Erdoğan'ın rakibi olarak niteleyen İngiliz Times gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her geçen gün Batı'dan daha çok uzaklaştığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Gün be gün Erdoğan'ın Batı'dan çok Putin'e yaklaştığı daha açık görülüyor. Trump Erdoğan'a saygı duyduğunu söyledi ama yeni başkanın Türk hükümetinin istediği tek şeyi, ABD'de yaşayan Erdoğan'ın 'ezeli rakibi din adamı Fethullah Gülen'i verip veremeyeceği belli değil. Erdoğan, Temmuz'da kendisine karşı yapılan askeri darbe girişimi iddiasıyla Gülen'i yargılamak istiyor.

"ERDOĞAN VE PUTİN 2024'E KADAR İKTİDARDA KALABİLİR"
Ancak Putin ve Erdoğan şüpheci liderler. Amerikan sistemini okumaları Trump'ınh güçlü lobilerin esiri olacağı yönünde. Her ikisi de ayakta kalan liderler ve 2024'e dek iktidarda kalabilirler. Bu, Ortadoğu'yu yeniden şekillendirmek ve bozulmuş bir Batı'nın bölgede hızla kaçışını izlemek için yeterli zaman"
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  • 21 Aralık 2016, Çarşamba 12:57
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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vtnds vtnds

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evet27
hayır0
cevapla 21.12.2016 15:14
ihsan ihsan

iyiki bu hain abd ısraili dışladınız bu suikast bombala bundan dolayıdır yapanlar bunlar fetö piyon

Aynı Görüşte misiniz?
evet20
hayır0
cevapla 21.12.2016 14:37
vatandas vatandas

ABD İSRAİL MALLARINI TÜRKİYE DEN DEF EDİN BESLEMEYİN ŞUNLARI

Aynı Görüşte misiniz?
evet24
hayır0
cevapla 21.12.2016 14:21
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