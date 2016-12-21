19 Aralık Pazartesi akşamı Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti. Karlov'un öldürülmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de 'Hain provokasyon' olarak değerlendirilmiş, ikili ilişkilerin etkilenmeyeceği belirtilmişti.Erdoğan ve Putin'in, saldırıya aynı soğukkanlılıkla yaklaşması ve makul tepkiler göstermesi, Avrupa basınını yine çileden çıkardı. Daha önce krize sürüklenen ancak 9 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya ziyareti ile son bulan Rusya-Türkiye ilişkilerinin iyi bir seyirde ilerlemesi, en çok İngiliz basınını rahatsız etti.Teröristbaşı Gülen'i Erdoğan'ın rakibi olarak niteleyen İngiliz Times gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her geçen gün Batı'dan daha çok uzaklaştığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Gün be gün Erdoğan'ın Batı'dan çok Putin'e yaklaştığı daha açık görülüyor. Trump Erdoğan'a saygı duyduğunu söyledi ama yeni başkanın Türk hükümetinin istediği tek şeyi, ABD'de yaşayan Erdoğan'ın 'ezeli rakibi din adamı Fethullah Gülen'i verip veremeyeceği belli değil. Erdoğan, Temmuz'da kendisine karşı yapılan askeri darbe girişimi iddiasıyla Gülen'i yargılamak istiyor.

Ancak Putin ve Erdoğan şüpheci liderler. Amerikan sistemini okumaları Trump'ınh güçlü lobilerin esiri olacağı yönünde. Her ikisi de ayakta kalan liderler ve 2024'e dek iktidarda kalabilirler. Bu, Ortadoğu'yu yeniden şekillendirmek ve bozulmuş bir Batı'nın bölgede hızla kaçışını izlemek için yeterli zaman"