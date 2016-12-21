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'daki 4 şehidin intikamı misliyle alındı!

Suriye'de terör örgütlerine yönelik devam eden kapsamında 'a yapılan hava harekatında, terör örgütü DEAŞ'a ait 24 hedef imha edildi, 40'ın üzerinde terörist etkisiz hale getirildi.

El Babdaki 4 şehidin intikamı misliyle alındı!

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden kapsamında 'a yapılan hava harekatında, terör örgütü DEAŞ'a ait 24 hedef imha edildi, 40'ın üzerinde terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmeye göre, harekat kapsamında El Bab'daki yoğun çatışmalar sürüyor.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş uçaklarınca 10.00-11.30 saatleri arasında El Bab'a düzenlenen hava harekatında terör örgütü DEAŞ'a ait savunma mevzileri ve barınma yerlerinin olduğu 24 hedef imha edildi. İlk belirlemelere göre, 40'ın üzerinde terörist etkisiz hale getirilirken, çok sayıda yaralı ise diğer teröristler tarafından tahliye edilmeye çalışıldı.
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  • 21 Aralık 2016, Çarşamba 13:03
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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FENOMEN FENOMEN

ALLAH şehitlerimize rahmetini versin. pkaka gibi onlarıda (deaş) kurutacağız ALLAH ın yardımıyla

Aynı Görüşte misiniz?
evet11
hayır0
cevapla 21.12.2016 13:06
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