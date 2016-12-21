Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab'a yapılan hava harekatında, terör örgütü DEAŞ'a ait 24 hedef imha edildi, 40'ın üzerinde terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmeye göre, harekat kapsamında El Bab'daki yoğun çatışmalar sürüyor.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş uçaklarınca 10.00-11.30 saatleri arasında El Bab'a düzenlenen hava harekatında terör örgütü DEAŞ'a ait savunma mevzileri ve barınma yerlerinin olduğu 24 hedef imha edildi. İlk belirlemelere göre, 40'ın üzerinde terörist etkisiz hale getirilirken, çok sayıda yaralı ise diğer teröristler tarafından tahliye edilmeye çalışıldı.



