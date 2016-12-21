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'da 200 terörist öldürüldü

TSK'dan yapılan açıklamada, El-Bab bölgesinde gün içindeki çatışmalar ve harekatlar sonucu 200 terörist etkisiz hale getirildi.

El Babda 200 terörist öldürüldü

TSK'nın Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, El-Bab bölgesinde gün içindeki çatışmalar ve harekatlar sonucu 138 terörist etkisiz hale getirildi.

EL BAB-HALEP YOLUNDA TAM KONTROL SAĞLANMIŞTIR
TSK'dan yapılan yazılı açıklamada, "Muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grupları tarafından, havadan ve karadan sağlanan yoğun ateş desteği ile 'ın ele geçirilmesine yönelik ileri harekata devamla, El Bab-Halep yolunda tam kontrol sağlanmıştır. El Bab bölgesinde tespit edilen DEAŞ terör örgütüne ait hedefler yoğun olarak ateş altına alınmaya devam etmektedir.

138 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ 67 HEDEF İMHA EDİLDİ
Şu ana kadar 3 adet ZSU-23 Silah monteli pikap aracı, 2 adet DOÇKA monteli pikap aracı, 3 adet ağır makinalı tüfek monteli pikap aracı ateş altına alınarak imha edilmiştir. Hava Kuvvetlerimize ait savaş uçaklarınca yapılan hava taarruzları sonucunda 67 hedef vurularak imha edilmiş; ayrıca ateş destek vasıtalarımızla açılan ateşlerle çok sayıda DEAŞ hedefi etkisiz hale getirilmiştir. Açılan ateşler ve meydana gelen çatışmalar sonucunda 138 DEAŞ teröristi etkisiz hale getirilmiştir.

Türk jetleri DEAŞ'a ait bombalı aracı böyle imha etti


ÇOK SAYIDA TERÖRİST YARALI
Çok sayıda teröristin yaralı olduğu ve bulundukları alanlardan tahliyelerinin, yoğun ateş altında olmaları nedeniyle gerçekleştirilemediği de telsiz konuşmalarından öğrenilmiştir. Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında kuşatılmış olan El Bab meskun mahallinin kontrol edilmesine yönelik harekat devam etmektedir"

Bugün sabah saatlerinde ise 40'ın üzerinde DEAŞ'lı terörist etkisiz hale getirilmişti...

Bölgede bugüne kadar bir günde öldürülen en yüksek terörist sayısı olarak kayıtlara geçti.
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  • 21 Aralık 2016, Çarşamba 22:12
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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&#199;ETİN ÇETİN

terörist köpekler ,şimdi zır zır ağlıyor ,türkün acı gücü karşısında ,bas bas bağırıyorlar ,mecalleri kalmadı ,,,,

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 22.12.2016 11:59
Hasan Hasan

Uzaktan imha edelim.

Aynı Görüşte misiniz?
evet4
hayır0
cevapla 22.12.2016 11:10
kolumbus kolumbus

eger pkk veya pyd bizim bir ucagi düsürürse kobaniyi yok etmek icin bir sebep dogar firsata cevirmek gerekir

Aynı Görüşte misiniz?
evet11
hayır0
cevapla 21.12.2016 22:22
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