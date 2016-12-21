El-Bab Halep yolunda kontrol sağlandı

TSK'nın açıklamasına göre, 15 DAEŞ mensubu etkisiz hale getirildi, 48 DAEŞ hedefi imha edildi.
5 TÜRK ASKERİ YARALANDI
Suriye'nin Halep kentine bağlı El-Bab bölgesinde yaralanan 5 Türk askeri, Kilis'te tedavi altına alındı.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) desteğiyle, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen Fırat Kalkanı Harekatı'nda yaralanan 5 asker, 112 Acil Servis ekiplerince sınırdan alınarak Kilis Devlet Hastanesine sevk edildi.
Yaralı askerlerin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
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Allahım güç kuvvet versin.
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