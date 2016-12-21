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El-Bab yolunda kontrol sağlandı

, 120 gündür sürdürülen Harekatı kapsamında, "El-Bab - yolunda tam kontrol sağlandı." açıklamasında bulundu.

El-Bab Halep yolunda kontrol sağlandı
Türk Silahlı Kuvvetleri (), 120 gündür sürdürülen Harekatı kapsamında operasyon ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada, " El-Bab - yolunda tam kontrol sağlandı." denildi.

TSK'nın açıklamasına göre, 15 DAEŞ mensubu etkisiz hale getirildi, 48 DAEŞ hedefi imha edildi.

5 TÜRK ASKERİ YARALANDI
Suriye'nin Halep kentine bağlı El-Bab bölgesinde yaralanan 5 Türk askeri, Kilis'te tedavi altına alındı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) desteğiyle, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen Fırat Kalkanı Harekatı'nda yaralanan 5 asker, 112 Acil Servis ekiplerince sınırdan alınarak Kilis Devlet Hastanesine sevk edildi.

Yaralı askerlerin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
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  • 21 Aralık 2016, Çarşamba 09:32
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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FİKO FİKO

Allahım güç kuvvet versin.

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evet8
hayır0
cevapla 21.12.2016 09:54
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