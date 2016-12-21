Dosya FETÖ masasında

Büyükelçi Karlov'a yönelik saldırıyla ilgili soruşturma Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi D Bürosu'ndaki FETÖ masasına bırakıldı. Saldırgan Altıntaş'ınFETÖ'yle bağlantısını gösteren güçlü bulgu vebelgeler üzerine bu kararın alındığı açıklandı. Katil Altıntaş'ın memleketi Aydın'ın Söke İlçesi'nde de büyük şok yaşandı. Polis, olaydan sonra saldırganın annesi Hamdiye Altıntaş, babası Esrafil Altıntaş, ablası Seher Özeroğlu ile birlikte dayısı Hüseyin Furuncu, eşi Sevil Furuncu ve diğer dayısı Hasan Furuncu'yu gözaltına aldı. Hasan Furuncu'nun Kuşadası'nda FETÖ'ye ait kapatılan Özel ATA Okulları'nda (American Turkish Academy) müdür olarak çalıştığı ortaya çıktı.
Hasan Furuncu'nun daha önce FETÖ'den gözaltına alınıp sorgulandığı ortaya çıktı.
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Saldırgan Altıntaş'ın, Söke'de örgüte ait Körfez Dershaneleri'ne gittiği ve eğitim masraflarının da darbenin gerçekleşmesi halinde FETÖ'nün Aydın'a vali ya da belediye başkanı yapmayı planladığı Sökeli firari işadamı Şahin İlgi tarafından karşılandığı anlaşıldı. Yurt dışına kaçan vekırmızı bültenle arananİlgi'nin aile şirketinekayyum atandığı, babasıMehmet İlgi'nin dörtgün önce tutuklandığıortaya çıktı. Altıntaş'ın avukat arkadaşıyla birlikte kaldığı evde yapılan aramada da FETÖ ve El Kaide'ye ilişkin kitaplar bulunduğu açıklandı. Bu arada Altıntaş'ın ev arkadaşı olan polis memuruyla birlikte 2012'deki şaibeli Polis Meslek Yüksekokulu sınavına girdiği ve 80 üzerinde net yapıp göreve başladığı anlaşıldı.
FETÖ'YE İLİŞKİN 7 İŞARET 1- FETÖ'nün Körfez Dershanesi'ne gitti. 2- Firari FETÖ'cü Şahin İlgi'nin bursuyla okudu. 3- 2012'de FETÖ'nün soruları çaldığı sınavda 80 netle polis oldu. 4- Polis arkadaşları FETÖ'den ihraç edildi. 5- Dayısı Hasan Furuncu, FETÖ'nün okulunda yöneticiydi. 6- 15 Temmuz'da izinliydi. İzin veren müdürü, FETÖ'den tutuklu. 7- Oturduğu evde FETÖ ve El Kaide'ye ilişkin kitaplar bulundu.
Katilin Ankara'nın Keçiören İlçesi'nde kaldığı bu evde, FETÖ ve El Kaide'ye ait çok sayıda örgütsel döküman ele geçirildi.
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Bence işe geri döndürenide yakalayın.. Bu kadar fetoyla içli dışlıysa poliste ne işi var?
Ya kardeşim şu siyasi çalkantılı dönemde kim yada hangi örgüt böyle bir işe girişmeye cesaret edebilir. PKK mı, PYD/YPG mi yada DAEŞ mi. Bir haftada analarından emdiklerinin burunlarından getirileceğini bilir de girişemez. Hatta planlayamaz. Bu ancak İngiliz aklıdır. Dolayısıyla ABD aklıdır. Yaparken de her zamanki gibi taşeron kullanır. o da bizden gibi görünüp onların uşağı olanlardan seçilir. Ve FETÖ kılığında CIA yapar.
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