Derin feryat

Sibel Oflas, 8 yaşındayken nadir görülen bir deri hastalığına yakalandı. Talihsiz kadın, çaresi bulunmayan ve gün geçtikçe ilerleyen bu hastalıktan kurtulmak için doktorlara çağrı yaptı: “Sesimi duyun. Kızım için yaşamak istiyorum”
Kastamonu'nun Taşköprü İlçesi'nde yaşayan Sibel Oflas (41), 8 yaşındayken nadir görülen bir deri hastalığına yakalandı. 16 yaşına geldiğinde ise dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a hastalığıyla ilgili mektup yazdı. Özal sayesindeHacettepe Üniversitesi Hastanesi'nde15 gün tedavi gören Oflas'ıngenetik virütik bir deri hastalığınayakalandığı saptandı. O günden beri aynı ilacı kullanan talihsiz kadının hastalığına artık ilaç da çare olmadı. Oflas, 30 yaşına geldiğinde ise hastalığının genital organında kansere dönüştüğünü öğrenince tamamen yıkıldı.
"ARTIK DAYANAMIYORUM"
Son çare olarak Akdeniz Üniversitesi'nde tedavi görmeye başladı. Hastalığı sebebiyle rahminin ve sol kulağının bir parçasının alındığını belirten talihsiz kadın, şunları anlattı: "Hastalığımla ilgili uzmanlara ulaşmak istiyorum. Artık vücudumun parçalanıp kesilmesine dayanamıyorum. Benim için yapacak bir şey olmadığı söyleniyor. Hastalığımla ilgili araştırma yapan doktorlara ulaşmak istiyorum. 16 yaşındaki kızım Nurşah Dilşad için yaşamak istiyorum." Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Dermatoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Erkan Alpsoy, Sibel Oflas'ın hastalığının kalıtımsal olduğunu söyleyip şunları aktardı: "Kuşak atlayarak devam eden, son derece nadir görülen bir hastalık. Ve kesin bir tedavisi yok. Belirtileri cilt üzerinde çıkan siğil benzeri yaralar. Ancak ilerleyen zamanlarda genler üzerinde yapılacak tedaviler ile kurtuluş mümkün olabilir. Hastalıkta güneşten kaçınma önemli bir koruyucu yöntem."
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