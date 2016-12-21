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Fırat Kalkanı Harekatında 4 asker şehit oldu

Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda çıkan çatışmada 4 asker şehit oldu, 15 asker yaralandı.

Fırat Kalkanı Harekatında 3 asker şehit oldu

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmeye göre, başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek için Suriye'nin kuzeyine yönelik 24 Ağustos'ta başlatılan harekat devam ediyor.

Harekat kapsamında ve civarında devam eden çatışmalarda Özgür Suriye Ordusu'na destek veren Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarındaki 3 asker şehit oldu, biri ağır 15 asker yaralandı.

YARALI ASKER HASTANEDE ŞEHİT DÜŞTÜ
Yaralıların sevk edildikleri hastanelerde tedavilerine başlanırken, ağır yaralı askerin tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Öte yandan askeri kaynaklar, "DEAŞ üyesi teröristlerin TSK'nın bölgedeki sahra hastanesine yönelik saldırı düzenlendiği" iddialarını yalanladı. Yetkililer, Türk Silahlı Kuvvetlerinin El Bab'da sahra hastanesinin bulunmadığını açıkladı.

El Bab'daki çatışmalar merkezdeki teröristlerin barınma ve silah ve cephane deposu haline getirdiği şehir hastanesi civarında sürüyor. Söz konusu hastanenin bulunduğu bölge DEAŞ tarafından yoğun korunan ve El Bab'a hakim bir tepenin yamacında yer alırken, yoğun çatışmalar devam ediyor.
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  • 21 Aralık 2016, Çarşamba 11:47
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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vatandas vatandas

ALLAH TERÖRİSTLERE LANET EYLESİN AMİN. ALLAH ŞEHİTLERİMİZE RAHMET EYLESİN

Aynı Görüşte misiniz?
evet4
hayır0
cevapla 21.12.2016 14:19
Mehdi Mehdi

500 uçak kaldırıp tAş üstünde taş,omuz üstünde baş kalmasın.toptan yok edin fesat kafirleri. BİRDEN,ANİDEN,TOPTAN.BEKLEMEYİN.

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 21.12.2016 12:35
DİYORUM Kİ DİYORUM Kİ

El-Bab'a girmek zorunda değiliz, tamamen kuşatma altına alıp yolunuza devam edin. Afrin ve Menbiç'e yönelin. Bu arada El Bab'ı yavaş yavaş tırtıklarsınız.

Aynı Görüşte misiniz?
evet4
hayır0
cevapla 21.12.2016 12:34
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