Cumhuriyet'in bir yalanı daha ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet Gazetesi'nin bugünki sayısında gündeme getirilen Rus Büyükelçiliği vuran katil polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş ile ilgili bir polis memurunca ışık evinde gördüğüne dair Başsavcılığa ifade vermesine rağmen işlem yapılmadığı iddiasını yalanladı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada Mevlüt Mert Altıntaş hakkında verilmiş herhangi bir ifade bulunmadığı gibi hakkında İstanbul Başsavcılığı'nca yürütülen herhangi bir soruşturma da bulunmadığı bu sebeple işlem yapılmadığı iddiasının asılsız olduğu kaydedildi.

Başsavcılık tarafından gazeteye ayrıca tekzip gönderildiği öğrenildi.