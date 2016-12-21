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Cumhuriyet'in bir yalanı daha ortaya çıktı

İstanbul Başsavcılığı, tarafından ortaya atılan Rus elçiyi öldüren katil ’cü hakkında, bir polis memurunca ışık evinde görüldüğü yönünde ifade olmasına rağmen işlem yapılmadığını iddiasını yalanladı.

Cumhuriyetin bir yalanı daha ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'nin bugünki sayısında gündeme getirilen Rus Büyükelçiliği vuran katil polis memuru ile ilgili bir polis memurunca ışık evinde gördüğüne dair Başsavcılığa ifade vermesine rağmen işlem yapılmadığı iddiasını yalanladı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada Mevlüt Mert Altıntaş hakkında verilmiş herhangi bir ifade bulunmadığı gibi hakkında İstanbul Başsavcılığı'nca yürütülen herhangi bir soruşturma da bulunmadığı bu sebeple işlem yapılmadığı iddiasının asılsız olduğu kaydedildi.

Başsavcılık tarafından gazeteye ayrıca tekzip gönderildiği öğrenildi.
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  • 21 Aralık 2016, Çarşamba 21:35
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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vtnds vtnds

bu gazetenin yalanlarina savci islem yapamiomu,.?!

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evet0
hayır0
cevapla 22.12.2016 16:32
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