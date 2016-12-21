Erdoğan: Suikastçının FETÖ mensubu olduğu belli

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bujar Nişani, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda başbaşa ve heyetlerarası görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Akşam Genelkurmay Başkanımız'la görüştüm. Şu anda El-Bab tamamıyla Özgür Suriye Ordusu ve askerimiz tarafından kuşatma altındadır. Tabii DEAŞ artık orada son havliyle her türlü yola başvuruyor ve canlı bomba olarak, el yapımı bombalarla her türlü saldırıyı yapıyor. Bu son kısımda tabii maalesef birkaç şehidimiz, yaralılarımız oldu ama artık El-Bab'ın Halep'le olan yol hattı tamamıyla Özgür Suriye Ordusu ve askerin kontrolü altında. Temenni ederim ki El-Bab çok daha uzamadan tamamıyla düşer ve El-Bab'ın kendi insanı, halkı kendi topraklarına yerleşme imkanını bulmuş olur.



SUİKASTÇININ FETÖ MENSUBU OLDUĞU BELLİ

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un silahlı saldırı sonucu öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturmanın detayları sorulan Erdoğan, "Bağlantıların öncelikli olanı tamamıyla FETÖ terör örgütüne mensup olduğudur. Bunu gizlememize gerek yok. Yetiştiği yerden tut, iltisaklarına varıncaya kadar bunu gösteriyor. Maalesef, Silahlı Kuvvetleri'mizin içerisinde olduğu gibi polis teşkilatımızın içerisinde de ne yazık ki bu kirli örgüt hala var. Bunların temizlenmesi de devam ediyor, devam edecek. Hassas olmak durumundayız. Bu hassasiyetle devam etmek durumundayız. Onun için Rusya'nın Türkiye'deki büyükelçisi merhum Karlov'un böyle bir suikasta kurban gidişi gerçekten bizi üzmüştür. 3 yıllık Türkiye'deki görevi esnasında müstesna diplomatlardan biri olarak ben kendisini gördüm, tanıdım. Türkiye'nin içişlerinde hiçbir zaman müdahil olmamış, tam aksine Türkiye-Rusya münasebetlerini daha iyi bir noktaya nasıl taşırım, bunun gayreti içerisinde olmuş bir diplomattı. Bundan dolayı kendisine tekrar rahmet diliyorum" diye yanıt verdi.

'NİYE CANLI YAKALANMADI?' ELEŞTİRİLERİNE YANIT

Rus Büyükelçi Karlov'u öldüren saldırganın, neden canlı yakalanmadığına yönelik eleştirilere de yanıt veren Erdoğan, "Öbürü tabii, bedelini ödedi. Bazıları spekülasyonlar yapıyor. 'Niye canlı yakalanmadı da şöyle oldu, böyle oldu'. Canlı yakalamaya çalıştığınız zaman bedel ödendiğinde de İstanbul'da olduğu gibi ne oldu? Bir tanesini canlı yakalayalım dediler, 5 tane polis üzerine gitti. 1 kişi orada 5 polisimizi şehit etti. Bunlar o andaki ruh halidir. O andaki tasarruf halidir. Bu tasarruflarda bazen başarılı olursunuz, bazen başarılı olmayabilirsiniz. Burada da vuran arkadaşımız, kendi elini tekrar öbür tarafa doğru sallayınca buradan bir bomba mı çıkaracak acaba endişesiyle onu orada vurmak durumunda kaldı" dedi.

"YURT DIŞINDAKİ BAĞLANTILARINA YÖNELİK İPUÇLARI VAR"

Andrey Karlov suikastıyla ilgili soruşturmanın Rus heyetle ortaklaşa yürütüldüğünü hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:



"Bundan sonraki süreci de Rusya'dan da gelen soruşturma heyetiyle bizim soruşturma heyetimiz birlikte çalışmalarını yürütüyorlar. Birlikte bu çalışmayı yapmak suretiyle temenni ediyorum ki en kısa zamanda bir neticeye varılacak. Bu kişinin yurt dışındaki bağlantıları nelerdir, buna yönelik de bazı ipuçları var. Şu anda Milli İstihbarat Teşkilatı'mız, diğer soruşturma birimlerimiz çalışmaları sürdürüyor. Nihai neticeyi, neticelendikten sonra açıklayacağız"