Çin işkencesi

Hatay'ın Reyhanlı İlçesi'ne gelen ve Suriye'nin Halep kentine gitmek için sınırı geçmek isteyen Çinli Chen Liang Quan'ın, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndaki bir polis memuru ile diyaloğu herkesi güldürdü. İnsanı Yardım Vakfı'nın (İHH) çağrısı ile Reyhanlı'ya gelenlerin nöbet tuttuğu alana gelen motosikletli gezgin Quan'ın, polis noktasından geçişine izin verilmedi. İngilizce, Çin vatandaşı olduğunu söyleyen Quan, Halep'e gitmek istediğini anlattı. Ancak görevli polislerden birinin Quan'a, "No smoking" (Sigara içmek yasak) demesi çevredekileri güldürdü. Geçişin olmadığını el hareketleri ile anlatmaya çalışan polise çevredeki İngilizce bilen bir kişi yardımcı oldu. İngilizce geçişe izin verilmediğini anlatılan Quan, bölgeden ayrılmak zorunda kaldı.