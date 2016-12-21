Çin işkencesi

Hatay'ın Reyhanlıİlçesi'ne gelen ve Suriye'ninHalep kentine gitmek içinsınırı geçmek isteyen ÇinliChen Liang Quan'ın, CilvegözüSınır Kapısı'ndaki bir polis memuruile diyaloğu herkesi güldürdü. İnsanıYardım Vakfı'nın (İHH) çağrısıile Reyhanlı'ya gelenlerin nöbettuttuğu alana gelen motosikletligezgin Quan'ın, polis noktasındangeçişine izin verilmedi. İngilizce, Çinvatandaşı olduğunu söyleyen Quan,Halep'e gitmek istediğini anlattı.Ancak görevli polislerden birininQuan'a, "No smoking" (Sigaraiçmek yasak) demesi çevredekilerigüldürdü. Geçişin olmadığını elhareketleri ile anlatmaya çalışanpolise çevredeki İngilizce bilen birkişi yardımcı oldu. İngilizce geçişeizin verilmediğini anlatılan Quan,bölgeden ayrılmak zorunda kaldı.
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