CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında, listelerde bulunmalarına rağmen, seçmen oldukları sandıklarda CHP'ye oy vermedikleri tespit edilen 3 bin 896 üyenin durumu da ele alındı.
Çalışma kapsamında, 3 bin 631 üyenin partiyle ilişiği kesildi. Genel merkeze, seçimde oy verememe gerekçelerini ileten 265 kişi hakkında ise herhangi bir işlem yapılmadı.
CHP'ye oy vermeyen üyelerin, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yoğunlukta olması dikkat çekiyor. Bu iller arasında Adıyaman, Diyarbakır, Ağrı, Kars, Mardin, Sivas, Siirt, Şırnak, Gümüşhane, Van ve Hakkari de bulunuyor.
Toplantıda, ayrıca Türkiye'nin dış politikası, anayasa değişikliği, artan terör olayları, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un silahlı saldırı sonucu öldürülmesi ve ekonomide yaşanan gelişmeler de ele alındı.
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Demekki CHP de hidayete erip doğru yolu bulan 3 631 kişi çıkmış.Ne diyelim? Allah emsalini artırsın.
CHP YE ÜYE OLACAĞIMA KENDİMİ ,BOĞAZ KÖPRÜSÜNDEN ATARIM,,,
KK kendinide neden atmadin CHP den firsat varken..Yoksa nasil olsa gideceksin=def olacaksin hepiniz bu Turk Vatanindan
Ayşe Hanım Kızım (77 yaşındayım), Kemal Kılıçdaroğlu AKP ye Allahın bir lütfûdur.Böyle bir adamı nereden bulabilirsin?KK başta olduğu sürece CHP bulunduğu noktaban bir mm ileri gidemez.Allah KK na uzun ömür ve partisinde ebedi başkanlık nasip etsin.
ahanda yılanın başı öyle böyle degil tam bir nankör yılan yüzünü görmeye bile tahammül edemez olduk kasetle gelen şahıstan ne beklenebilirdi azıcık onuru gururu olsa milyonların dile getirip yüzüne vurdugu kasetle gelme sözünden azıcık alınırda istifa eder sana bahcemdeki üç koyunu verip daga yaymaya göndermem o hendekci arkadaşlar dedigi soysuzlarla birlikte keser yer sonra gelip kurt kaptı diyip bizimle aglar bu şahıstan her türlü düzanbazlık beklenir bu ülkenin asıl düşmanı sizlersiniz sonuna kadar cumhurbaşkanımızın başbakanımızın devletimizin tüm kurumlarının arkasındayız kudurun Pazara kadar degil mezara kadar RECEP TAYYİP ERDOGANCIYIM kesip attıgı tırnak bile sizden onurludur gururludur kurban olun düşün artık bu ülkenin yakasından azıcık onur gurur varsa o koltuktan inersin ama nerede ne gezer gurur onur sizde
miletvekiliniz bile size oy vermedi!
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