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Canavarlar

3 cani, taciz edip işkence yaptıkları zihinsel engelli Erhan’ı katletti. Davanın ilk duruşmasında sanıklardan biri olay günü kaza tehlikesi geçirdiklerini söyledi. Hakimden tepki gecikmedi: Kaza yapmanız dünya için daha faydalı olurdu

Canavarlar
Bolu'da zihinsel engelli Erhan'ı öldüren 3 sanığın yargılanmasına başlandı. Tüyler ürperten olay, 2 Şubat'ta yaşandı. İddialara göre, servis şoförü Gökhan Çakır (34), arkadaşları Ömer Şancı (32) ve Ömür Baltacıoğlu (48) ile birlikte, kendisine küfür ettiği iddiasıyla zihinsel engelli Erhan Gümüş'ü (30) ormana kaçırdı. 3 kişi, cinsel saldırıda bulunup işkence yaptıkları Gümüş'ü boğazını keserek öldürdü. Caniler, 17 gün sonra yine olay yerine gidip, cinsel saldırıda bulundukları cesedi toprağa gömdü. Vahşetin ortaya çıkmasının ardından yakalanan 3 zanlı, tutuklandı. Haklarında ağır müebbet hapis istemiyle dava açılan sanıklar, dün ilk kez hakim karşısına çıktı. Sanıklardan Şancı'nın olay günü alkollü olduklarını ve kaza tehlikesi atlattıklarını söylemesi üzerine mahkeme başkanı sinirlendi. "Sizin kaza yapmanız dünya için daha faydalı olurdu" diye tepki gösterdi. Duruşma ise Erhan'ın doğum ve ölüm günü olan 2 Şubat 2017'ye ertelendi.
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  • 21 Aralık 2016, Çarşamba
  • Gazete
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