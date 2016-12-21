Bezdiren ameliyat

Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde bademcik ameliyatı olan 7 yaşındaki Ayça Yıldırım'ın boğazında unutulan gazlı bez, 3 gün sonra çocuğun kusmasıyla çıktı. Annebaba, ameliyatı yapan doktor ile hastane yönetiminden şikayetçi oldu. İlkokul 1'inci sınıföğrencisi Ayça Yıldırım birsüredir devam eden bademcikve geniz eti şikayeti nedeniyleManavgat Devlet Hastanesi'negötürüldü. Kulak Burun Boğaz doktoru Ş.K. tarafından ameliyat edildi. Kızı kontrol eden doktor Ş.K., durumun iyiye gittiğini söyledi. Ailesinin, yemek yiyememe ve sıvı içememe gibi şikayetleri üzerine doktor Ş.K., yeni ameliyat olduğunu ve çocuğun zorlanmaması gerektiğini belirtti. "İyileşti" denilerek taburcu edilenkız, evde uykusu sırasındanefessiz kaldı. Zor zor nefesalan kız, daha sonra kustu. Anne Ayfer Yıldırım, kızının boğazından çıkan gazlı bezi görünce şok geçirdi. Hemen hastaneye koştu. Kendisine başhekim yardımcısının kötü davrandığını belirten Yıldırım şöyle dedi: Bizi azarlayarak 'Sizikim içeriye aldı, kim burayayönlendirdi? Sizin şikayetedeceğiniz yer burası değil,başhekim de bu konuda bir şeyyapamaz, nereye gidersenizgidin, nereye şikayet ederseniz edin, gidin mahkemeye dilekçe verin suç duyurusunda bulunun' diyerek odasından çıkarttı. Bizi hasta haklarına yönlendirdi.
DOKTOR ÖZÜR DİLEDİ
Ameliyatı yapan doktor Ş.K.'nin ise kendilerinden özür dilediğini belirten baba Salih Yıldırım, "Dahaönce bu şekilde bademcikameliyatı neticesinde gazlı bezunutulan bir çocuğun nefesborusunun tıkanması sonucuhayatını kaybettiğini öğrendik.Çok korktuk, kızım istifraettiğinde gazlı bez çıkmasaydıne olacaktı?" diye konuştu. Salih ve Ayfer Yıldırım çifti, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'na doktor Ş.K. ile hastane yetkilileri hakkında 'görevi ihmal ettikleri' iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Olayla ilgili idari soruşturma başlatıldı.
GAZLI BEZ BOĞUYORDU
İlkokul öğrencisi Ayça Yıldırım, kusarak boğazındaki gazlı bezi çıkarmasaydı, boğularak ölecekti. Anne ve babası, hastaneye gittiklerinde, başhekim yardımcısı tarafından azarlanınca isyan etti. Hastane hakkında soruşturma başlatıldı.
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