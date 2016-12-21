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Bezdiren

Doktor, bademcik ı yaptığı kızın boğazında gazlı bez unuttu Küçük kız, ölümden zor kurtuldu

Bezdiren ameliyat
Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde bademcik ı olan 7 yaşındaki Ayça Yıldırım'ın boğazında unutulan gazlı bez, 3 gün sonra çocuğun kusmasıyla çıktı. Annebaba, ameliyatı yapan doktor ile hastane yönetiminden şikayetçi oldu. İlkokul 1'inci sınıf öğrencisi Ayça Yıldırım bir süredir devam eden bademcik ve geniz eti şikayeti nedeniyle Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kulak Burun Boğaz doktoru Ş.K. tarafından ameliyat edildi. Kızı kontrol eden doktor Ş.K., durumun iyiye gittiğini söyledi. Ailesinin, yemek yiyememe ve sıvı içememe gibi şikayetleri üzerine doktor Ş.K., yeni ameliyat olduğunu ve çocuğun zorlanmaması gerektiğini belirtti. "İyileşti" denilerek taburcu edilen kız, evde uykusu sırasında nefessiz kaldı. Zor zor nefes alan kız, daha sonra kustu. Anne Ayfer Yıldırım, kızının boğazından çıkan gazlı bezi görünce şok geçirdi. Hemen hastaneye koştu. Kendisine başhekim yardımcısının kötü davrandığını belirten Yıldırım şöyle dedi: Bizi azarlayarak 'Sizi kim içeriye aldı, kim buraya yönlendirdi? Sizin şikayet edeceğiniz yer burası değil, başhekim de bu konuda bir şey yapamaz, nereye giderseniz gidin, nereye şikayet ederseniz edin, gidin mahkemeye dilekçe verin suç duyurusunda bulunun' diyerek odasından çıkarttı. Bizi hasta haklarına yönlendirdi.

DOKTOR ÖZÜR DİLEDİ
Ameliyatı yapan doktor Ş.K.'nin ise kendilerinden özür dilediğini belirten baba Salih Yıldırım, "Daha önce bu şekilde bademcik ameliyatı neticesinde gazlı bez unutulan bir çocuğun nefes borusunun tıkanması sonucu hayatını kaybettiğini öğrendik. Çok korktuk, kızım istifra ettiğinde gazlı bez çıkmasaydı ne olacaktı?" diye konuştu. Salih ve Ayfer Yıldırım çifti, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'na doktor Ş.K. ile hastane yetkilileri hakkında 'görevi ihmal ettikleri' iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Olayla ilgili idari soruşturma başlatıldı.

GAZLI BEZ BOĞUYORDU
İlkokul öğrencisi Ayça Yıldırım, kusarak boğazındaki gazlı bezi çıkarmasaydı, boğularak ölecekti. Anne ve babası, hastaneye gittiklerinde, başhekim yardımcısı tarafından azarlanınca isyan etti. Hastane hakkında soruşturma başlatıldı.
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  • 21 Aralık 2016, Çarşamba
  • Gazete
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