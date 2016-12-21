BBC’ye dikkat!

Kraliçe’nin kanalı BBC, 14 Aralık’ta bir belgesel hazırladı. Rusya’nın Türkiye’deki suikastlarını haber yaptı. Ancak Türkler’in misilleme yapmadığını ima etti. Tesadüf bu ya, sadece 5 gün sonra Rus Büyükelçi Karlov, suikasta kurban gitti
İngilizler'in devlet kanalı adı altında birçok ülkede algı operasyonlarına imza atan BBC, yine gündeme damgasını vurdu. Türkiye düşmanlığı konusunda üzerine düşeni yapan, Türk görünümlü İngilizler'i bünyesinde barındıran BBC, 14 Aralık tarihinde ilginç bir yayın hazırladı. Haberde, "Rusya'nın Türkiye'de işlediğisuikastlar" detaylı bir şekilde anlatıldı. Ruslan Israpilov, Abdulvahid Edelgiriyev,Berg-Haj Musayev, RustamAltemirov ve Zaurbek Amriyev Türkiye'desuikast sonucu öldürülenisimlerden bazıları. BBC'nin neden böyle bir haber yapma ihtiyacı duyduğu o gün anlaşılamadı. Hatta BBC, "Peki,Türkiye'de daha fazla cinayet işlemekRusya'yı daha güvenli hale getirirmi? Suriye'deki çatışmalardangeri dönen Çeçenler bunun tam tersiolacağını, savaşı Rusya'ya götürmekiçin bilendiklerini söylüyorlar" yorumunu yaptı. Haberde ayrıca, Ruslar'ın Türkiye'de birçok cinayet işlediği ama Türkiye'nin bir şey yapmadığı ima edildi. Elbette BBC, bu haberi yaparken Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov'un 5 gün sonra bir suikast sonucu öldürüleceğini bilmiyordu! Ancak tesadüf bu ya, Karlov Türkiye'de öldürülen ilk büyükelçi olarak tarihe geçti. Aynı saatlerde Moskova'da da benzer bir durum yaşandı. Rusya Dışişleri Bakanlığı'nda görevli 56 yaşındaki Petr Polshikov, evinde ölü bulundu. Latin Amerika ülkelerinde görev yapan ve 'efsane' olarak adlandırılan Polshikov'un banyo lavabosunun altında iki adet boş mermi kovanının bulunduğu aktarıldı.
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Sahnede pek görünmeyen ama her pisliğin arkasında olan yapı ingiliz derin devletidir. Bir çok ülke ve istihbaratını ve bizdeki gibi islam ülkelerinde de yancı münafıkları kullanır. Her zaman baş aktör İNGİLİZ DERİN DEVLETİDİR. Teşekkürler takvim. Bu konuyu cesaretle açıklamışsınız. Daha detaylı hergün gündemde tutarak bunlar deşifre olur. Deşifre oldukça hareket kabiliyetleri zayıflar.
İki yüz yıldan beri bu olanları dünyada özellikle İslam dünyasında kim yapar tabi ki İngiliz derin devleti yapar.
İngilizler her zaman Türkiyeyi karıştırmışlar,Türkiye ye dost değildirler.
öylesine acımasızlar ki, kendi çıkarları için torunlarının annesi gelini dianayı bile öldürtüp sonrada kaza süsü verecek kadar ..
kraliçe ellerinden değil paçalarından kan akıyor mazlumların kanı zalim kadın
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