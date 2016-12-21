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’ye dikkat!

Kraliçe’nin kanalı , 14 Aralık’ta bir belgesel hazırladı. Rusya’nın Türkiye’deki larını haber yaptı. Ancak Türkler’in misilleme yapmadığını ima etti. Tesadüf bu ya, sadece 5 gün sonra Rus Büyükelçi Karlov, suikasta kurban gitti

BBC’ye dikkat!
İngilizler'in devlet kanalı adı altında birçok ülkede algı operasyonlarına imza atan , yine gündeme damgasını vurdu. Türkiye düşmanlığı konusunda üzerine düşeni yapan, Türk görünümlü İngilizler'i bünyesinde barındıran BBC, 14 Aralık tarihinde ilginç bir yayın hazırladı. Haberde, "Rusya'nın Türkiye'de işlediği suikastlar" detaylı bir şekilde anlatıldı. Ruslan Israpilov, Abdulvahid Edelgiriyev, Berg-Haj Musayev, Rustam Altemirov ve Zaurbek Amriyev Türkiye'de suikast sonucu öldürülen isimlerden bazıları. BBC'nin neden böyle bir haber yapma ihtiyacı duyduğu o gün anlaşılamadı. Hatta BBC, "Peki, Türkiye'de daha fazla cinayet işlemek Rusya'yı daha güvenli hale getirir mi? Suriye'deki çatışmalardan geri dönen Çeçenler bunun tam tersi olacağını, savaşı Rusya'ya götürmek için bilendiklerini söylüyorlar" yorumunu yaptı. Haberde ayrıca, Ruslar'ın Türkiye'de birçok cinayet işlediği ama Türkiye'nin bir şey yapmadığı ima edildi. Elbette BBC, bu haberi yaparken Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov'un 5 gün sonra bir sonucu öldürüleceğini bilmiyordu! Ancak tesadüf bu ya, Karlov Türkiye'de öldürülen ilk büyükelçi olarak tarihe geçti. Aynı saatlerde Moskova'da da benzer bir durum yaşandı. Rusya Dışişleri Bakanlığı'nda görevli 56 yaşındaki Petr Polshikov, evinde ölü bulundu. Latin Amerika ülkelerinde görev yapan ve 'efsane' olarak adlandırılan Polshikov'un banyo lavabosunun altında iki adet boş mermi kovanının bulunduğu aktarıldı.
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  • 21 Aralık 2016, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR 8 yorum yapıldı

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Ramazan Canbolat Ramazan Canbolat

Sahnede pek görünmeyen ama her pisliğin arkasında olan yapı ingiliz derin devletidir. Bir çok ülke ve istihbaratını ve bizdeki gibi islam ülkelerinde de yancı münafıkları kullanır. Her zaman baş aktör İNGİLİZ DERİN DEVLETİDİR. Teşekkürler takvim. Bu konuyu cesaretle açıklamışsınız. Daha detaylı hergün gündemde tutarak bunlar deşifre olur. Deşifre oldukça hareket kabiliyetleri zayıflar.

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 21.12.2016 16:17
Hakan Hakan

İki yüz yıldan beri bu olanları dünyada özellikle İslam dünyasında kim yapar tabi ki İngiliz derin devleti yapar.

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evet2
hayır0
cevapla 21.12.2016 14:51
Cahit Cahit

İngilizler her zaman Türkiyeyi karıştırmışlar,Türkiye ye dost değildirler.

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evet8
hayır0
cevapla 21.12.2016 11:01
aybala aybala

öylesine acımasızlar ki, kendi çıkarları için torunlarının annesi gelini dianayı bile öldürtüp sonrada kaza süsü verecek kadar ..

Aynı Görüşte misiniz?
evet9
hayır0
cevapla 21.12.2016 10:54
ihsan ihsan

kraliçe ellerinden değil paçalarından kan akıyor mazlumların kanı zalim kadın

Aynı Görüşte misiniz?
evet13
hayır0
cevapla 21.12.2016 10:31
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