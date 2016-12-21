Bakan Işık'tan Fırat Kalkanı açıklaması

Işık, Meclis'te gazetecilere yaptığı açıklamada, hem iktidar hem de muhalefet partisi gruplarıyla görüştüklerini, yarın Fırat Kalkanı Harekatı ve El-Bab'taki gelişmelerle ilgili TBMM Genel Kurulunda bilgi vereceğini söyledi.
Işık, "Bilgileri tam ve sağlıklı olarak alalım, derleyip toplayalım ve hem kamuoyunu, hem de Meclisimizi doğru bilgilendirelim. Şimdi böyle son dakika bilgileriyle konuşmak olmaz. Şu anda arkadaşlarımız yoğun bir şekilde çalışıyorlar." dedi.
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Türkiye ona buna bakmadan etki altında kalmadan Kırıkhanın karşısıda olmak üzere tüm güneyini ele geçirmeli.Musulda dahil her yerde olmalı alanı boş bırakırsan başkaları boşluğu doldurur.Türkiye büyük bir devlet büyüklüğüne göre hareket etsin.BAŞARI CESARETİN ÇOCUĞUDUR BENJAMİN DİSRAELİ
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