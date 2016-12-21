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Bahtı kara

Bahtı kara
Kastamonu İnebolu'da oturan Volkan Kara (19) 1.5 yıl önce rahatsızlandı. Hastanede sağlık kontrolünden geçti. Doktorlar, gence 'akciğer kanseri' teşhisi koydu. Hastalığı öğrenen Volkan Kara, büyük üzüntü yaşadı. Daha sonra İstanbul'da özel bir hastaneye sevk edildi. Ancak hastalığı ilerleyen Volkan Kara, önceki gün hayatını kaybetti. Cenazesi memleketinde toprağa verildi.
  • 21 Aralık 2016, Çarşamba
  • Gazete
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