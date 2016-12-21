Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Keneşi) Ekonomi Bakanları 6. Toplantısına katılmak için Azerbaycan'da bulunan Zeybekci, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin son dönemde milli parayla ticaret politikasına öncelik verdiğini ifade eden Zeybekci, sadece Azerbaycan değil, Kore'den Japonya'ya, Çin'den Rusya'ya kadar olabildiğince bir imkan yaratarak milli paralarla ticaret yapmanın yollarını bulmaları gerektiğini vurguladı.

Zeybekci, "Bu yönde de sayın Cumhurbaşkanlarının talimatı var. Bu talimat doğrultusunda biz ekonomi bakanları ve merkez bankaları olarak da çalışmalar yapacağız. Yani toplam ticaretimizin tamamını milli paralarla yapmak gibi bir hedefimiz yok ama olabildiğince bu anlamda çalışacağız." şeklinde konuştu.

HEDEF 3,5 MİLYAR DOLARDAN 15 MİLYAR DOLARA

Cumhurbaşkanlarının kendilerine vermiş olduğu talimatla ilgili önemli bir noktaya geldiklerini ifade eden Zeybekci, "Önemli nokta da tercihli ticaret anlaşması. Azerbaycan ve Türkiye'nin bir liste içerisinde imtiyaz sağlaması, gümrükleri gerektiğinde sıfıra kadar çekebilmesi, 3.5 milyar dolar olan ticaretimizi, 10-15 milyar dolara bir an önce ulaştırmamızı hedefleyen bir çalışmayı başlatacağız." dedi.

ZEYBEKCİ-MUSTAFAYEV GÖRÜŞMESİ

Bakan Zeybekci, Bakü temasları kapsamında Azerbaycanlı mevkidaşı Şahin Mustafayev ile bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke arasında ticaret hacminin artırılması, ticarette milli paraların kullanılması, Azerbaycan ve Türkiye arasında ithalat ve ihracatı yapılacak ürünlerin listesinin oluşturulması gibi konular müzakere edildi.