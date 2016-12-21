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Antalya’da yaz Ardahan’da kış

Antalya’da yaz Ardahan’da kış
Türkiye Aralık ayında iki mevsimi birden yaşadı. Sibirya soğukları Doğu Anadolu Bölgesi'ni esir aldı. Önceki gece bölgenin en soğuk yerleşim birimi, sıfırın altında 38.1 derece ile Ardahan'ı Göle İlçesi oldu. Kentte okula giden öğrencilerin kirpikleri, saçları dondu. Antalya'da ise yazdan kalma günler yaşandı. Dünyaca ünlü Konyaaltı sahiline gelenler, 15 derece sıcaklıkta, denize girerek güzel hava ve denizin keyfini çıkardı. Moskova'dan Antalya'ya tatile gelen Rus çift denizde yüzerek yazdan kalma günlerin tadına vardı. Denize girmeyenler sahilde güneşlendi.
  • 21 Aralık 2016, Çarşamba
  • Gazete
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