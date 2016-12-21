Antalya’da yaz Ardahan’da kış

Türkiye Aralık ayında iki mevsimi birden yaşadı. Sibirya soğukları Doğu Anadolu Bölgesi'ni esir aldı. Önceki gece bölgenin en soğuk yerleşim birimi, sıfırın altında 38.1 dereceile Ardahan'ı Göle İlçesi oldu. Kentte okula giden öğrencilerin kirpikleri,saçları dondu. Antalya'da ise yazdan kalma günler yaşandı. Dünyaca ünlü Konyaaltısahiline gelenler, 15derece sıcaklıkta, denize girerek güzel hava ve denizin keyfini çıkardı. Moskova'dan Antalya'ya tatile gelen Rus çift denizde yüzerek yazdan kalma günlerin tadına vardı. Denize girmeyenler sahilde güneşlendi.
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