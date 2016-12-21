35 bin TL’lik altınlarını kaptırdı

Dolandırıcılık haberlerine bir yenisi daha eklendi. Samsun'da yaşayan ZübeydeSomi'yi (55) dün kendisini polis olarak tanıtan bir kişi aradı. Telefondaki sahte polis, "Kuyumcu soyuldu. Eşinin kimlik bilgileri bizde. Şüphelilerden birisi yakalandı. Eşin savcılıkta ifade veriyor. Altınlarını Mevlana Cami'nin çöp kutusuna bırak" dedi. Paniğe kapılan Zübeyde Somi, evde bulunan ve değeri yaklaşık 35bin lira olan 3 bilezik, 6 çeyrek ata altını, 2 yarım ata altını, 3 tam ata altınını buzdolabı poşetine koydu. Dahasonra verilen adresteki çöpkutusuna bıraktı. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan kadın polisi aradı. Olay yerine giden ekipler altınları bulamayınca zanlının peşine düştü.
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