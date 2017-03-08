‘Terfi edenlerin yüzde 52’si kadın’

Sabancı Holding Yönetim KuruluBaşkanı Güler Sabancı, Türkiye'dekadının iş gücüne katılımının hala yüzde33 seviyesinde olduğunu belirterek,"Kamusal alanda, siyasette, eğitimdehala gidilmesi gereken çok yol var"dedi. Sabancı Holding tarafından DünyaKadınlar Günü vesilesiyle düzenlenen'Hayata Yön Verenler' başlıklı panelinaçılış konuşmasını gerçekleştiren Sabancı,Sabancı Vakfı olarak kadın alanındakiçalışmalara son 10 yılda 15 milyon lirayayakın kaynak aktardıklarını belirterek,"Türkiye ortalamalarının üzerinde kadınçalışan oranlarına sahibiz. Çalışanlarımızınyüzde 40'ı kadın. Geçen yıl terfi edençalışanlarımızın yüzde 52'si kadın" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.