Yol Durumu
  1. 10 bin girişimciye eğitim desteği
  2. 4 bin kişiye iş

‘Terfi edenlerin yüzde 52’si kadın’

‘Terfi edenlerin yüzde 52’si kadın’
Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Türkiye'de kadının iş gücüne katılımının hala yüzde 33 seviyesinde olduğunu belirterek, "Kamusal alanda, siyasette, eğitimde hala gidilmesi gereken çok yol var" dedi. Sabancı Holding tarafından Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle düzenlenen 'Hayata Yön Verenler' başlıklı panelin açılış konuşmasını gerçekleştiren Sabancı, Sabancı Vakfı olarak kadın alanındaki çalışmalara son 10 yılda 15 milyon liraya yakın kaynak aktardıklarını belirterek, "Türkiye ortalamalarının üzerinde kadın çalışan oranlarına sahibiz. Çalışanlarımızın yüzde 40'ı kadın. Geçen yıl terfi eden çalışanlarımızın yüzde 52'si kadın" dedi.
Etiketler:
  • 08 Mart 2017, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar