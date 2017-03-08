Promosyon artıyor

Emekliler,promosyonda mutlu sonaulaştı. Memurlar gibiemeklilere de promosyondönemi başladı. Emekliler,maaş almak istedikleribankaya başvurup kolaycapromosyonlarını alıyor. Bazıbankalar, belirlenen tabanpromosyon tutarlarını artırmakiçin de çalışma yapıyor. SosyalGüvenlik Kurumu (SGK)Başkanı Mehmet SelimBağlı, ödenen promosyonmiktarlarının kamu bankalarıylamutabakata varılan minimummeblağ olduğunu vurgulayarak,"Bankalar bunun dışında kendiaralarında emeklilerimizikendilerine çekmek içindaha yüksek meblağlarverebilirler. Zaten bize gelenduyumlar, bankaların bu konudaciddi bir rekabet içerisindeoldukları ve emeklilerimizikendilerine çekmek için dahayüksek meblağları ödemeyiplanladıkları yönündedir" dedi.
ŞARTSIZ ÖDEMEYE EVET
Emeklilerin maaş promosyonu almak için anlaştıkları bankaya 3 yıltaahhütte bulunmalarının yeterli olduğunu, daha önce açıklanan diğer şartların ise kaldırıldığını vurgulayan Bağlı, şu ana kadar 14 banka ve PTT'nin şartların kaldırılmasına ilişkin talebe olumlu cevap verdiklerini ifade etti. Şu ana kadar 8 bankanın 2.5 milyon emekliden promosyon taahhüdü aldığını dile getiren Bağlı, 5 bankanın toplam 1.5milyon emekliye promosyonödemesi yaptığını ifade etti. Bağlı, promosyon ödemesinin yakınından emekli maaşı alanlar için de geçerli olduğunu vurguladı.
1 DAKİKADA ÖDEME
Promosyon için şartların hafifletilmesi ve sağlanan kolaylıklarla ödemeler hızla yapılıyor. Bazı emekliler, tek bir imza ile 1 dakikada promosyonlarını aldıklarını belirtiyor. Bir emekli, "Promosyon paramı almak için bankaya gittiğimde, alternatif dağıtım kanallarını nasıl kullanacağım hususunda bilgi verildi, çayım gelinceye kadar hesabıma param yattı" dedi.
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