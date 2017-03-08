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artıyor

SGK Başkanı’ndan emeklilere a zam müjdesi geldi: Bankaların bu konuda ciddi rekabet nedeniyle daha yüksek promosyonları ödemeyi planladıklarının duyumunu aldık

Promosyon artıyor
Emekliler, da mutlu sona ulaştı. Memurlar gibi emeklilere de promosyon dönemi başladı. Emekliler, maaş almak istedikleri bankaya başvurup kolayca promosyonlarını alıyor. Bazı bankalar, belirlenen taban promosyon tutarlarını artırmak için de çalışma yapıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Mehmet Selim Bağlı, ödenen promosyon miktarlarının kamu bankalarıyla mutabakata varılan minimum meblağ olduğunu vurgulayarak, "Bankalar bunun dışında kendi aralarında emeklilerimizi kendilerine çekmek için daha yüksek meblağlar verebilirler. Zaten bize gelen duyumlar, bankaların bu konuda ciddi bir rekabet içerisinde oldukları ve emeklilerimizi kendilerine çekmek için daha yüksek meblağları ödemeyi planladıkları yönündedir" dedi.

ŞARTSIZ ÖDEMEYE EVET
Emeklilerin maaş promosyonu almak için anlaştıkları bankaya 3 yıl taahhütte bulunmalarının yeterli olduğunu, daha önce açıklanan diğer şartların ise kaldırıldığını vurgulayan Bağlı, şu ana kadar 14 banka ve PTT'nin şartların kaldırılmasına ilişkin talebe olumlu cevap verdiklerini ifade etti. Şu ana kadar 8 bankanın 2.5 milyon emekliden promosyon taahhüdü aldığını dile getiren Bağlı, 5 bankanın toplam 1.5 milyon emekliye promosyon ödemesi yaptığını ifade etti. Bağlı, promosyon ödemesinin yakınından alanlar için de geçerli olduğunu vurguladı.

1 DAKİKADA ÖDEME
Promosyon için şartların hafifletilmesi ve sağlanan kolaylıklarla ödemeler hızla yapılıyor. Bazı emekliler, tek bir imza ile 1 dakikada promosyonlarını aldıklarını belirtiyor. Bir emekli, "Promosyon paramı almak için bankaya gittiğimde, alternatif dağıtım kanallarını nasıl kullanacağım hususunda bilgi verildi, çayım gelinceye kadar hesabıma param yattı" dedi.
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  • 08 Mart 2017, Çarşamba
  • Gazete
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