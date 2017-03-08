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Gıda üreticisine 2 milyon lira

Gıda üreticisine 2 milyon lira
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın enflasyon hedeflerine ulaşılamamasının en önemli sebebinin gıda fiyatları olduğuna dikkati çekmesi üzerine, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ürünlerin tarla ve pazar fiyatları arasındaki makasın daralması için harekete geçti. Bakan Bülent Tüfenkci, 17 ilde sebze ve meyve ticaretindeki lojistik altyapının geliştirilmesine yönelik, 250 bin lira ile 2 milyon lira arasında teşvik verileceğini açıkladı.
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  • 08 Mart 2017, Çarşamba
  • Gazete
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