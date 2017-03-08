Gıda üreticisine 2 milyon lira

Cumhurbaşkanı RecepTayyip Erdoğan'ın enflasyonhedeflerine ulaşılamamasınınen önemli sebebiningıda fiyatları olduğuna dikkatiçekmesi üzerine, Gümrükve Ticaret Bakanlığı ürünlerintarla ve pazar fiyatları arasındakimakasın daralması içinharekete geçti. Bakan BülentTüfenkci, 17 ilde sebze vemeyve ticaretindeki lojistik altyapınıngeliştirilmesine yönelik,250 bin lira ile 2 milyonlira arasında teşvik verileceğiniaçıkladı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.