Faturalar ucuzluyor

Elektrikte serbest tüketici limitinin aylık faturasının 82 liraya düşürülmesinin ardından, birçok abone için ucuz elektriğin önü açıldı. Aboneler en avantajlı elektrik tedarikçisini seçerek faturalarını ucuzlatmanın yoluna kavuştu. CKBoğaziçi Elektrik de 'serbest tüketici' talebine yetişmek için Müşteri İşlem Merkezleri (MİM)sayısını 200'e çıkarttı. İstanbul'un Avrupa Yakası başta olmak üzere 81 ilde toplam 4.5 milyon aboneye hizmet CK Boğaziçi Elektrik, hizmet verdiği nokta bakımından finans ve telekom sektörü oyuncularını geride bıraktı.
10 DAKİKADA ÇÖZÜM
Şirket, serbest tüketici ihtiyacına daha hızlı yanıt vermek için yıl sonuna kadar da Türkiye çapında 275 MİM'eulaşmayı hedeflediğini açıkladı. Özelleştirmeden önce hizmet noktalarında bekleme süresinin 1-3 saat arasında değiştiğine işaret eden CK Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit Bakal, "Bugün yenilenmiş 'Müşteri Hizmet Merkezleri'mizde bu süre 10 dakikalara kadarinmiş durumda" dedi.
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