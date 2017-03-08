Yol Durumu
  1. Gıda üreticisine 2 milyon lira
  2. Denizden 40 bin istihdam çıktı

Ehliyete otomatik vites dönemi

Ehliyete otomatik vites dönemi
Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle, manuel vitesli araçlarda girilen direksiyon uygulama sınavlarının ilk 4'ünde başarısız olan kursiyerler, istemeleri halinde ikinci 4 sınav hakkını otomatik vites araçlarda kullanabilecek. Bir ilçede faaliyet gösterebilecek sürücü kursu sayısı, Türkiye İstatistik Kurumu'nca her yıl belirlenen nüfus sayıları dikkate alınarak bakanlıkça tespit edilecek.
Etiketler: ,
  • 08 Mart 2017, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar