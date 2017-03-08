Ehliyete otomatik vites dönemi

Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle, manuel vitesli araçlarda girilen direksiyon uygulama sınavlarının ilk 4'ünde başarısız olan kursiyerler, istemeleri halinde ikinci 4 sınav hakkını otomatik vites araçlarda kullanabilecek. Bir ilçede faaliyet gösterebilecek sürücü kursu sayısı, Türkiye İstatistik Kurumu'nca her yıl belirlenen nüfus sayıları dikkate alınarak bakanlıkça tespit edilecek.