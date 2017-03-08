Ehliyete otomatik vites dönemi

Milli Eğitim Bakanlığı'nca(MEB) Özel MotorluTaşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği'ndeyapılan değişiklikle,manuel vitesli araçlardagirilen direksiyon uygulamasınavlarının ilk 4'ünde başarısızolan kursiyerler, istemelerihalinde ikinci 4 sınav hakkınıotomatik vites araçlardakullanabilecek. Bir ilçede faaliyetgösterebilecek sürücükursu sayısı, Türkiye İstatistikKurumu'nca her yıl belirlenennüfus sayıları dikkate alınarakbakanlıkça tespit edilecek.
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