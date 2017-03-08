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Denizden 40 bin istihdam çıktı

Denizden 40 bin istihdam çıktı
EUROPORT Turkey Direktörü Dilek Karaduman, denizcilik sektörünün yeniden büyüme trendine girdiğini belirterek, "Türkiye'de 2015'te faal tersane sayısı 79'a çıkarken, 2017 ve 2018'de açılacak 49 yeni tersanenin yapımı hızla devam ediyor. Yeni tersaneler 40 bin kişiye yeni istihdam sağlayacak" dedi. 5-8 Nisan arasında yapılacak fuarda sektörü buluşturmaya hazırlandıklarını belirten Karaduman, 300 markanın katılacağını söyledi.
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  • 08 Mart 2017, Çarşamba
  • Gazete
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