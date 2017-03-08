Denizden 40 bin istihdam çıktı

EUROPORT TurkeyDirektörü Dilek Karaduman,denizcilik sektörününyeniden büyüme trendine girdiğinibelirterek, "Türkiye'de2015'te faal tersane sayısı 79'açıkarken, 2017 ve 2018'deaçılacak 49 yeni tersaneninyapımı hızla devam ediyor.Yeni tersaneler 40 bin kişiyeyeni istihdam sağlayacak"dedi. 5-8 Nisan arasında yapılacakfuarda sektörü buluşturmayahazırlandıklarını belirtenKaraduman, 300 markanınkatılacağını söyledi.
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