63 ülkeyi geride bıraktık

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu'nun (TÜRKONFED) İş Dünyasında Kadın Raporu'na göre; Türkiye, 2007-2015 yılları arasında düzenli ücretli işlerde 2 milyon 160 bin kadına net iş sağladı. Türkiye, 63 ülke içinde yüzde77'lik istihdam artış oranı ile, kadın istihdamını en fazla artıran ülke oldu. Raporda, eğitim seviyesinin yükselmesinin kadınların işgücüne katılım oranını artıran en önemli faktör olduğu vurgulanarak, yükseköğretimde 2007'de yüzde 18.7 olan okullaşma oranının 2015'te yüzde 41.1 seviyesine ulaştığı belirtildi.
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