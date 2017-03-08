4 bin kişiye iş

BİM Birleşik Mağazalar AŞ'nin 2016 yılı satış cirosu yüzde 15 büyüme ile 20 milyar 72 milyon lira olurken, net kârı 671 milyonliraya ulaştı. Şirket, 2017 yılı için satışlarda yüzde 15-18 arası büyüme ile 4 binyeni istihdam hedefliyor. BİM İcra KuruluÜyesi Galip Aykaç, "BİM geçtiğimiz 10 yılda toplam 2 milyar 742 milyon lira tutarında yatırım gerçekleştirdi ve yine bu süre içerisinde 2007'de 10 bin olan yurt içi çalışan sayısını 2016 itibarı ile 34 bine yükseltti. Bugün mağazalarımızdan ortalamada günde 3.7 milyon, ayda 100 milyona yakın alışveriş yapılmaktadır. BİM olarak ülkemize güvendiğimiz kadar, yatırımlarımızla, çalışanlarımızla ve sağladığımız yüksek tüketici sadakati ile Türkiye ekonomisinde istikrar ve güven unsuru olmaya da devam edeceğiz" dedi. BİM İcra Kurulu Üyesi HalukDortluoğlu da "500 BİM ve 25 FİLE mağazası açarak toplam 4 bin kişiye yeni istihdam sağlamayı hedefliyoruz. Bu yıl içinde Fas'ta 60, Mısır'da 50 yeni mağaza açacağız" diye konuştu.
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