200 bin TL krediye 76 bin TL tazminat

Banka müşterileri dikkat! 12 bankanın ortak faiz belirleyerek mağdur ettiği vatandaşların, dava açarak bu bankalardan tazminat talep etme hakkı var. 21 Ağustos 2007 ve 22 Eylül2011 arasında kredi kullananlar ve kredi kartı olanlar, ödedikleri fazla faizler için 3 katı kadar parasını gerialabiliyor.
Avukat Feride Hilal İmal, kredi, kredi kartı kullanan veya belirli 12 bankada mevduatı olan müşterilerin dava açarak hakkını alabileceğini vurgulayarak, "Üstüne üstlük, kanun gereği, talep etmeleri halinde bu faiz farklarının 3 katı kadar tazminat alabilecekler" dedi. İmal, "150 bin lira 120 ay vadeli konut kredisi kullanan bir banka müşterisi yüzde 1 faizle 258 bin 248 lira ödeyecekken, 15 baz puan kartel faizi ile (yüzde 1.15) 277 bin 319 lira ödemiştir. Tüketici 19 bin71 lira zarar ettirilmiştir. Bu zarar miktarı 3'le çarpılırsa, 57 bin 213 lira tutarında bir tazminat doğacaktır" diye konuştu.
Tüketici Hukuku Enstitüsü Başkanı Hakan Tokbaş da alınabilecek tazminat tutarlarını şu örneklerle anlattı: "Konut kredilerinin faizlerinde suni olarak 15 baz puanlık bir faiz artırımı yaşandı. 200 bin lira 120 ay vadeli kredi çekildiğini varsayalım. Yüzde 1 faizle geri ödeme 344 bin 330 lira eder. Yüzde 1.15 faizle 369 bin 759 lira eder. Aradaki fazladan alınan faiz 25 bin 429 lira. 3 katı tazminat verileceği hesaplandığında, vatandaş 76 bin 287 lira alır."
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