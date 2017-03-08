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200 bin TL krediye 76 bin TL tazminat

2007-2011 arasında kredi ve kart kullananlar dikkat! 12 nın ortak uygulaması nedeniyle zarara uğrayanlar, fazladan ödedikleri parayı 3 katı ile alacak

200 bin TL krediye 76 bin TL tazminat
Banka müşterileri dikkat! 12 nın ortak belirleyerek mağdur ettiği vatandaşların, dava açarak bu bankalardan tazminat talep etme hakkı var. 21 Ağustos 2007 ve 22 Eylül 2011 arasında kredi kullananlar ve olanlar, ödedikleri fazla faizler için 3 katı kadar parasını geri alabiliyor.

Avukat Feride Hilal İmal, kredi, kredi kartı kullanan veya belirli 12 bankada mevduatı olan müşterilerin dava açarak hakkını alabileceğini vurgulayarak, "Üstüne üstlük, kanun gereği, talep etmeleri halinde bu faiz farklarının 3 katı kadar tazminat alabilecekler" dedi. İmal, "150 bin lira 120 ay vadeli konut kredisi kullanan bir banka müşterisi yüzde 1 faizle 258 bin 248 lira ödeyecekken, 15 baz puan kartel faizi ile (yüzde 1.15) 277 bin 319 lira ödemiştir. Tüketici 19 bin 71 lira zarar ettirilmiştir. Bu zarar miktarı 3'le çarpılırsa, 57 bin 213 lira tutarında bir tazminat doğacaktır" diye konuştu.

Tüketici Hukuku Enstitüsü Başkanı Hakan Tokbaş da alınabilecek tazminat tutarlarını şu örneklerle anlattı: "Konut kredilerinin faizlerinde suni olarak 15 baz puanlık bir faiz artırımı yaşandı. 200 bin lira 120 ay vadeli kredi çekildiğini varsayalım. Yüzde 1 faizle 344 bin 330 lira eder. Yüzde 1.15 faizle 369 bin 759 lira eder. Aradaki fazladan alınan faiz 25 bin 429 lira. 3 katı tazminat verileceği hesaplandığında, vatandaş 76 bin 287 lira alır."
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  • 08 Mart 2017, Çarşamba
  • Gazete
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