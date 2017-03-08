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10 bin girişimciye eğitim desteği

10 bin girişimciye eğitim desteği
MİLLİ Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, Türkiye Vodafone Vakfı ve Türkiye Bilişim Vakfı işbirliğiyle hayata geçirilen Girişimcilikte Önce Kadın Projesi'nde yeni dönem eğitimleri 10 ilde aynı anda başladı. Yaklaşık 6 ay sürecek eğitimler Adana, Kayseri, Denizli, Trabzon, Gaziantep, Erzincan, Mersin, Muğla, Kocaeli ve Sivas'ta bulunan toplam 72 Halk Eğitim Merkezi'nde yürütülecek. İlk yılında 10 bin kadına ulaşarak 15 milyon lirayı aşkın ekonomik değer yaratan projenin yeni döneminde de 10 bin kadına daha eğitim verilerek toplam 20 ilde 20 bin kadına ulaşılmış olacak.
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  • 08 Mart 2017, Çarşamba
  • Gazete
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