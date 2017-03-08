10 bin girişimciye eğitim desteği

MİLLİ Eğitim Bakanlığı Hayat BoyuÖğrenme Genel Müdürlüğü, TürkiyeVodafone Vakfı ve Türkiye Bilişim Vakfıişbirliğiyle hayata geçirilen GirişimcilikteÖnce Kadın Projesi'nde yeni dönemeğitimleri 10 ilde aynı anda başladı.Yaklaşık 6 ay sürecek eğitimler Adana,Kayseri, Denizli, Trabzon, Gaziantep,Erzincan, Mersin, Muğla, Kocaeli veSivas'ta bulunan toplam 72 Halk EğitimMerkezi'nde yürütülecek. İlk yılında 10bin kadına ulaşarak 15 milyon lirayıaşkın ekonomik değer yaratan projeninyeni döneminde de 10 bin kadına dahaeğitim verilerek toplam 20 ilde 20 binkadına ulaşılmış olacak.
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